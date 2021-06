Roberta Di Padua e Ida Platano si sono incontrate casualmente in aeroporto e hanno avuto un confronto. La conferma del curioso episodio avvenuto a Roma è arrivata dall'influencer di Cassino che, durante un'intervista esclusiva per il magazine di Uomini e donne, ha rivelato cosa è accaduto quando si è trovata di fronte la parrucchiera bresciana. Le due ex fidanzate di Riccardo Guarnieri hanno chiacchierato e si sono confidate.

Uomini e Donne, Ida e Roberta Di Padua si incontrano in aeroporto

Roberta Di Padua ha recentemente trascorso due weekend in Sardegna in compagnia di alcuni amici.

Durante un'intervista, l'ex dama di Cassino ha rivelato un curioso episodio che le è accaduto in aeroporto a Roma. L'ex compagna di Riccardo Guarnieri ha raccontato, infatti, di avere casualmente incontrato Ida Platano. Le due ex del cavaliere pugliese hanno avuto un confronto in quell'occasione e Roberta ha spiegato che sarebbe stata Ida ad avvicinarsi a lei per parlarle. Di Padua, a tal proposito, ha confidato: ''Ida era diretta a Brescia dopo le registrazioni del programma ed è stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi''.

Ida e Roberta si vedono casualmente lontano da Uomini e Donne

Le due ex fidanzate di Riccardo Guarnieri hanno così iniziato a chiacchierare lontano dalle telecamere di Uomini e Donne e, a tal proposito, Roberta ha raccontato: ''Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l'ho sentita molto vicina.

Siamo state sincere l'una con l'altra. Abbiamo parlato del fatto che all'inizio non ci eravamo troppo simpatiche proprio perché eravamo interessate allo stesso uomo. Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di aver avuto le medesime difficoltà e gli stessi problemi''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A Roberta ha fatto bene parlare con Ida lontano dalle telecamere di Uomini e Donne

Roberta Di Padua ha confidato come si è sentita dopo l'incontro con Ida Platano, affermando che le ha fatto bene parlare con l'ex di Guarnieri. Roberta ha raccontato un curioso aneddoto accaduto prima di vedere la parrucchiera bresciana: ''Pensi che poco prima di incontrarla stavo per chiamare Riccardo perché in quel momento sentivo tanto la sua mancanza, poi ci ho ripensato: Ida mi ha lasciato una sensazione di enorme serenità, è stata carina e gentile nei miei confronti''.

In merito all'incontro con Platano, Di Padua ha inoltre rivelato di avere capito, grazie ad Ida, di essere incompatibile con Guarnieri''. Riguardo alla sua situazione attuale, Roberta ha confidato di vivere fra alti e bassi, dichiarando: ''Non ho recuperato al cento per cento la mia serenità, ma piano piano sono in risalita''.