Non si placa l'ira di Jessica Antonini nei confronti del ragazzo che ha scelto negli studi di U&D lo scorso autunno. Nelle ultime ore, infatti l'ex tronista ha pubblicato una Instagram Stories che sta facendo discutere. Dopo essersi scritta con una persona che sostiene di aver avuto un flirt con Davide, la romana ha condiviso il tutto con i propri follower, senza risparmiare parole al veleno all'ex fidanzato.

Il messaggio social che apre gli occhi all'ex volto di U&D

Anche se aveva detto che non avrebbe più parlato di Davide, Jessica ci è ricascata e in queste ore ha attaccato l'ex compagno con parole decise.

Tra le Stories che l'ex tronista di U&D ha condiviso sul suo profilo Instagram il 29 giugno, spicca quella in cui campeggia un messaggio che le ha inviato una ragazza che sostiene di aver avuto una breve relazione con Lo Russo.

"Volevo vedere fino a che punto arrivava. L'ho conosciuto in passato e ti dico che è meglio scoprirle subito queste cose", si legge nella conversazione privata che Antonini ha avuto con una giovane dall'identità sconosciuta.

"Il mini percorso con lui, mi ha aiutata ad aprire gli occhi su un'amica falsa. Questo glielo riconosco", finisce così lo sfogo di una presunta ex fiamma di Davide che la tatuatrice ha pubblicato in queste ore.

Il commento al veleno della protagonista di U&D

Jessica, comunque, non si è limitata a postare il messaggio che ha ricevuto da una presunta ex di Davide: la tronista di U&D, infatti, ha fatto un commento personale e piccato a tutta la vicenda.

"Prima non ci credevo, ora so che questa persona ha fatto di tutto. Alla radice c'è il non rispetto e la falsità", ha esordito la romana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 29 giugno.

La bella Antonini, dunque, dà piena credibilità alla ragazza che le ha scritto su Instagram, la stessa che sarebbe stata tradita da Lo Russo con una sua cara amica.

La protagonista del Trono Classico del dating-show, ha contestato il comportamento irrispettoso che il suo ex avrebbe avuto avvicinandosi fisicamente ad una donna nello stesso periodo in cui ne stava frequentando un'altra: come se non bastasse, le due pare fossero molto amiche e oggi avrebbero chiuso ogni rapporto.

"È stato con la migliore amica della sua ragazza. Ho proprio scampato una fogna", ha concluso Jessica.

La storia d'amore nata negli studi di U&D

Le ultime settimane sono state molto movimentate per Jessica. L'ex tronista di U&D, infatti, prima ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Davide e poi ha lanciato bordate a quest'ultimo sulle riviste e social network.

Se Lo Russo ha rilasciato una sola intervista al magazine del dating-show in cui si è detto dispiaciuto per come sono andare a finire le cose, Antonini ha sparato a zero sull'ex in varie occasioni, la maggior parte delle volte per rispondere a chi la criticava per l'atteggiamento aggressivo che stava assumendo nei confronti di una persona che ha amato.

La coppia, comunque, si è formata nel programma di Maria De Filippi lo scorso autunno: i due si sono piaciuti subito e sono andati via insieme neppure due mesi dopo il primo incontro perché travolti da un vero e proprio colpo di fulmine.

La relazione nella vita di tutti i giorni, però, è stata difficoltosa soprattutto quando alla romana hanno cominciato a scrivere persone che provavano a mettere in discussione la sincerità del suo compagno. Se quando stava con Davide non credeva a nessuna segnalazione che le arrivava su Instagram, oggi che il rapporto si è chiuso la giovane ammette di aver sbagliato a non dare ascolto a chi le aveva parlato male del corteggiatore che ha scelto in televisione forse in maniera troppo impulsiva.