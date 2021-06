Sono passati pochi giorni da quando Rosa Di Grazia ha usato i social network per ufficializzare la fine della storia d'amore con Deddy, cantante conosciuto nella scuola di Amici. Chi pensava che i due fossero rimasti in buoni rapporti dopo l'addio, potrebbe essersi sbagliato: se il giovane continua a mettere 'like' alle foto che la ex pubblica su Instagram, quest'ultima non ricambia, se non quando si tratta di traguardi raggiunti nella musica.

Rosa di Amici volta pagina e prova a dimenticare Deddy

Cosa sta succedendo tra Rosa e Deddy negli ultimi giorni?

Dopo aver confermato il Gossip che circolava da settimane sulla fine del loro amore, i due protagonisti di Amici sembra abbiano assunto atteggiamenti opposti. La napoletana è molto attiva sui social network, dove intrattiene chiacchierate quasi quotidiane con i fan e pubblica foto delle sue giornate.

Il cantante, invece, pare sia più concentrato sulla carriera, tant'è che la maggior parte dei suoi post sono dedicati alla musica e ai traguardi che sta raggiungendo dopo il talent-show. I più attenti, però, hanno notato che se il torinese mette 'mi piace' a quasi tutti gli scatti che la ex condivide sul proprio account Instagram, quest'ultima non fa altrettanto. L'unico 'like' di Di Grazia al finalista del programma condotto da Maria De Filippi, è quello alla certificazione di platino del singolo '0 passi'.

Smentito un nuovo flirt del cantante

La 'freddezza social' di Rosa nei confronti di Deddy, i fan la stanno interpretando in due modi: o gli ex allievi di Amici non sono rimasti in buoni rapporti come sembrava inizialmente, oppure la ballerina vuole drasticamente voltare pagina in amore dopo che la relazione col collega di talent non è mai veramente decollata.

Il fatto che il torinese apprezzi quasi tutti i post Instagram della ballerina, secondo alcuni potrebbe essere un segnale di un sentimento che non è ancora scemato, come se provasse ancora qualcosa per la ragazza che ha frequentato davanti alle telecamere di Canale 5. Quel che è certo, è che il finalista della ventesima edizione del format di Maria De Filippi, non ha un nuovo amore.

Nei giorni scorsi era serpeggiato un gossip su un possibile flirt in corso tra Deddy e Martina Trinca, una giovane influencer. È stata la diretta interessata ad esporsi sul web per smentire categoricamente questa chiacchiera.

I motivi dell'addio tra i due protagonisti di Amici

Se Deddy prova ancora un sentimento Rosa è difficile capirlo soltanto dai gesti che compie sui social network. Il cantante, infatti, è molto riservato e non ha ancora mai parlato della storia con la collega di Amici e del perché è finita. Ad ufficializzare la rottura, infatti, è stata Di Grazia con un lungo messaggio postato su Instagram dopo settimane di gossip e avvistamenti.

La ragazza ha informato i fan del fatto che la relazione con il finalista del talent-show non è mai cominciata dopo che lui ha concluso l'esperienza nella scuola, ma che non è colpa di nessuno se questo non è successo.

Il desiderio che ha espresso la giovane è quello di poter voltare pagina e far parlare di sé per la professione che sogna di poter fare da grande, quella della ballerina.

Il torinese, invece, continua a raccogliere consensi e certificazioni per l'album che ha pubblicato dopo il programma, mentre preferisce il silenzio per quanto riguarda le sue vicende amorose. Per il momento, infatti, Deddy non si è ancora pronunciato sui motivi dell'addio a Rosa, e questa sembra essere una scelta sua ma anche di chi lo sta accompagnando nel nuovo cammino professionale nel mondo della musica.