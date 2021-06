Piera Maggio è tornata in televisione per parlare del caso di sua figlia Denise Pipitone. Il 22 giugno, la donna è stata ospite su Canale 5 nel programma mattutino di Federica Panicucci, Mattino 5, dove non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio che ha commosso anche la conduttrice stessa. Piera, nel corso dell'intervista, ha voluto ringraziare tutte le persone e i programmi che in questi mesi si sono occupati del caso di sua figlia, tenendo alta l'attenzione sulle ricerche per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Piera Maggio scoppia in lacrime parlando del caso di sua figlia Denise

Nel dettaglio, Piera Maggio ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che in questi mesi si sono interessate del caso di Denise, parlandone anche in televisione.

La donna ha ammesso che in questi giorni farà una sorta di saluto di "fine stagione" ai vari programmi e, proprio nel momento in cui si lasciava andare ai ringraziamenti, non è riuscita a trattenere le lacrime. "Al di là delle polemiche che ci sono in giro, in tutto ci vuole equilibrio. Sono qui perché ho deciso che in questo periodo non andrò da nessuna parte. Sarà questa la mia decisione", ha ammesso Piera Maggio in diretta televisiva su Canale 5.

'Cerchiamo Denise', ribadisce Piera in diretta tv

"Ho partecipato alla tua trasmissione per un saluto di fine stagione e lo farò anche con gli altri colleghi, è un ringraziamento mio personale al di là di tutto quello che si dice e si fa", ha ammesso la mamma di Denise, scomparsa in quel lontano settembre del 2004.

"E soprattutto cerchiamo Denise. Chi lo fa con il cuore, per me avrà sempre le porte aperte", ha ammesso la donna visibilmente commossa. Parole che hanno toccato profondamente anche la conduttrice Federica Panicucci, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte al racconto di mamma Piera, una donna che in questi anni non si è mai arresa ed ha sempre lottato con le unghie e con i denti per far sì che la verità venisse a galla.

'Il leone è abbattuto', ammette la mamma di Denise in lacrime

"Io per adesso sono emotivamente un po' giù. Il leone è un po' abbattuto", ha ammesso in lacrime mamma Piera Maggio, mentre la padrona di casa di Mattino 5 cercava di rincuorarla e soprattutto l'ha spinta a non buttarsi giù e continuare così a lottare per far sì che venga fuori la verità sul caso di sua figlia.

"Lo sai che devi resistere", ha concluso Federica Panicucci che ha ringraziato mamma Piera, visibilmente commossa e provata da tutta questa vicenda e anche dalle ultime polemiche che l'hanno portata a procedere con una diffida nei confronti della trasmissione Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4.