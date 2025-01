Dopo la messa in onda della diretta dell'8 gennaio è tempo di pagelle per alcuni dei protagonisti del Grande Fratello, in primis Jessica Morlacchi. La cantante si merita una grave insufficienza a causa della superbia e della volontà di non fare autocritica riguardo ai suoi atteggiamenti provocatori. Alla fine, non volendo accettare la punizione pensata dal Grande Fratello per lei, Ilaria e Helena, ha deciso di abbandonare il gioco da lunedì. A proposito del provvedimento disciplinare, esso sembra essere troppo blando e per questo la produzione e gli autori si meritano un voto molto basso.

Jessica Morlacchi superba e bulla: voto 3 in pagella

Nella diretta dell'8 gennaio si è parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni tra Jessica, Helena e Ilaria. Tutte e tre le gieffine hanno superato il limite sia con le parole che con i fatti. Ilaria ha fatto mea culpa prendendosi le sue responsabilità mentre Helena e Jessica sono state ferme sulle loro posizioni. Jessica in particolare, è finita nell'occhio del ciclone con Signorini che l'ha accusata di essere una provocatrice, tanto da aver istigato più volte gli altri all'aggressività: "Sei molto furba. Si può colpire anche con le parole, non solo con le mani". Jessica non ha fatto nessun passo indietro, convinta delle sue ragioni. Nemmeno quando le opinioniste le hanno dato della superba e della bulla non ha fatto nessuna autocritica.

Per questo il suo voto in pagella è 3.

Un 8 lo merita invece l'opinionista Beatrice Luzzi che ha fatto un'analisi lucida sull'atteggiamento aggressivo della gieffina dicendole che certe frasi offensive non si rivolgono nemmeno ad un cane.

Il 'finto' provvedimento disciplinare merita 2 in pagella, voto 4 per Helena e Ilaria

Il pubblico attendeva con ansia di conoscere quale potesse essere il provvedimento disciplinare pensato dal Grande Fratello per punire le azioni di Ilaria, Helena e Jessica.

Ebbene, i telespettatori sono rimasti delusi, visto che gli autori hanno optato per una punizione 'leggera' e incomprensibile. Le tre gieffine sono finite in nomination d'ufficio e quindi a rischio eliminazione insieme ad altri concorrenti. Niente di più. Una scelta che non può che meritare un 2 in pagella. Insomma, tutto il clamore suscitato dagli ultimi accadimenti, si è risolto "a tarallucci e vino" visto che la produzione ha deciso di dare solo un'ammonizione alle tre gieffine, senza squalificarle, come molti telespettatori avevano ipotizzato negli ultimi giorni.

Voto 4 in pagella anche per Helena e Ilaria, protagoniste insieme a Jessica di un momento di televisione non idilliaco. Anche se l'ex di Non è La Rai ha fatto mea culpa durante la diretta, questo non è bastato per farle ottenere la sufficienza in pagella. Helena invece, al pari di Jessica, non ha fatto un passo indietro ed è rimasta ferma sulle proprie posizioni anche se, in verità, un minimo di pentimento lo si è visto.

Ascolti in aumento per Grande Fratello

L'ultima diretta di mercoledì 8 gennaio, incentrata sulle vicende di Ilaria, Helena e Jessica, ha intanto catturato più attenzione del solito da parte del pubblico, come dimostrano i dati di ascolto della serata.

La puntata è stata vista da una media di 2,6 milioni di telespettatori per uno share del 19,81%, ascolti in aumento rispetto alle settimane precedenti, quando lo share si aggirava intorno al 16%.