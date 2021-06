Roberta Di Padua è tornata a parlare, in un'intervista, della rottura con Riccardo Guarnieri. L'ex dama di Uomini e donne ha confidato di avere cercato l'ex cavaliere, durante un momento di nostalgia. Tuttavia, Riccardo non le avrebbe mai risposto. Di Padua ha sostenuto che la versione fornita da Guarnieri non corrisponde alla verità.

'Con la redazione sono sempre stata limpida'

La storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si è conclusa nel peggiore dei modi: l'ex cavaliere nello studio di Uomini e Donne, ha accusato l'ex dama di essere uscita dal programma con lui solamente per ottenere visibilità sui social.

Nell'intervista, Di Padua ha ammesso di esserci rimasta male per le parole utilizzate dall'ex compagno: Roberta non ci sta ad essere dipinta come una persona falsa, visto che per tre anni si è sempre mostrata "trasparente".

Come spiegato dalla diretta interessata, in passato ha fatto scelte anche contro la volontà dei telespettatori. Roberta ha sempre cercato di essere chiara con Maria De Filippi e con tutto lo staff del dating show: "Non ho mai omesso nulla, con la redazione sono sempre stata limpida".

La versione dell'ex dama

Roberta Di Padua ha confidato di essere arrivata al punto di pensare che, essere sinceri a volte non vale la pena. L'ex dama ha precisato di essere uscita dal programma con un uomo che ha sempre stimato e per il quale aveva un certo interesse: tra lei e Riccardo non è finita perché è venuto a mancare l'accordo, ma perché non andavano più d'accordo.

E in merito al presunto accordo per visibilità, l'ex dama ha fornito la sua versione dei fatti: "Ciò che rimane è la sua parola contro la mia, io però la posso documentare con i fatti".

Di Padua ha cercato un chiarimento con l'ex compagno

Di Padua ha riferito di avere scritto due messaggi all'ex compagno: nel primo ha chiesto "come stai" mentre nel secondo ha scritto di essere dispiaciuta per come erano andate le cose.

In entrambi i casi, però, Riccardo non le ha risposto: l'ex cavaliere ha solamente scritto all'amica Valentina Autiero per dire a Roberta di smetterla di scrivergli messaggi visto che la relazione era giunta al capolinea. Secondo Roberta, se Riccardo avesse tenuto veramente al loro rapporto avrebbe almeno cercato un chiarimento lontano dai riflettori.

Infine, l'ex protagonista del dating show ha spiegato di avere incontrato Ida Platano in aeroporto. Stando al racconto dell'ex dama, Ida si è avvicinata a lei per sincerarsi del suo stato d'animo. Dopo una chiacchierata, le due donne ed ex fidanzate di Riccardo Guarnieri, sono arrivate alla conclusione di non essere loro quelle sbagliate, ma l'ex cavaliere.