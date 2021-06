Continua lo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la Serie TV turca che sta facendo sognare i telespettatori italiani dopo la fine di DayDreamer - Le ali del sogno con l'attore Can Yaman.

La trama della nuova puntata che sarà trasmessa lunedì 7 giugno sui teleschermi di Canale 5 svela che Eda Yildiz correrà in soccorso di Serkan Bolat. In particolare, la ragazza avrà un'idea brillante per salvare il progetto dell'Art Life riguardante un albergo ecologico.

Anticipazioni Love is in the air del 7 giugno: Art Life in difficoltà a causa di un progetto

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la puntata che sarà trasmessa lunedì 7 giugno dalle ore 15:30 dopo Mr Wrong - Lezioni d'amore annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, l'Art Life avrà un problema legato al progetto di un albergo. Quest'ultimo, infatti, rischierà di non essere denominato come hotel ecologico, tanto da mettere in seria difficoltà Serkan. Eda, a questo punto, riuscirà a trovare la soluzione grazie al suo straordinario intuito. Yildiz dimostrerà di capovolgere la situazione a suo favore in tempi molto rapidi.

Nel frattempo, Ayfer si immischierà nella vita della nipote Eda, tanto da raccontare a Melo di voler incontrare Serkan di persona.

Per questo motivo, organizzerà una cena per conoscerlo meglio.

L'idea brillante di Yildiz salva l'azienda di Serkan

Nel corso della nuova puntata in programma il 7 giugno in prima visione sui teleschermi italiani, Eda (Hande Ercel) avrà una brillante idea per far approvare il progetto di Serkan. In pratica, Yildiz avrà intenzione di riempire la futura struttura alberghiera di piante e alberi per ottenere la certificazione ecologica.

Per questo motivo, la squadra dell'Art Life dovrà lavorare di notte per completare il progetto da consegnare al signor Fikret il giorno seguente.

Nel frattempo, le cose si complicheranno quando Serkan (Kerem Bursin) verrà invitato a cena dalla zia di Eda. L'imprenditore, a questo punto, approfitterà di questo evento per fare uno spiazzante annuncio.

Alla fine, Bolat comunicherà che la festa di fidanzamento con Eda avrà luogo il giorno successivo.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Love is in the air, Serkan ha affidato alla madre il compito di organizzare il finto fidanzamento con Eda nella loro lussuosa dimora. Infine l'imprenditore ha deciso di accompagnare personalmente la fidanzata a comprare l'anello di fidanzamento a forma di fiore.

La serie tv con l'attore Kerem Bursin è trasmessa da lunedì al venerdì dalle ore 15:30 mentre è in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di "Mediaset Play Infinity".