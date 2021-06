L'addio tra Jessica Antonini e Davide Lorusso continua a essere al centro del clamore mediatico. In un audio pubblicato da Riccardo Signoretti, si sente dire l'ex tronista di Uomini e donne che il suo ex corteggiatore scelto sarebbe gay. Secondo il pensiero di Amedeo Venza, Jessica avrebbe detto determinate cose perché in privato ne aveva già parlato con il suo ex Lorusso.

L'accaduto

Intervistata da Riccardo Signoretti, Jessica Antonini aveva rivelato i motivi della rottura con Davide Lorusso. L'ex tronista aveva confidato di essere stata lasciata di punto in bianco e di avere letto numerose conversazioni social tra il suo ex compagno e altre donne.

Inoltre, Jessica aveva sollevato dubbi sull'orientamento di Lorusso poiché sosteneva che nell'intimità Davide era sempre sfuggente e freddo.

Dopo avere visto la copertina del settimanale, l'ex tronista aveva spiegato di non avere mai detto che il suo ex fosse omosessuale. Dopo le continue chiacchiere, il giornalista ha deciso di pubblicare l'audio dell'intervista in cui Antonini pronunciava tali parole: "Forse Davide è gay, ma non sa di esserlo".

La versione di Venza

In seguito a tali dichiarazioni, Jessica Antonini è finita al centro di una polemica. A spezzare una lancia a favore della 29enne ci ha pensato Amedeo Venza. Il blogger pugliese, in una stories di Instagram, ha cercato di formulare alcune ipotesi sulle dichiarazioni rilasciate da Jessica.

Come spiegato dal blogger, l'ex tronista non avrebbe inventato nulla: "Io so che anche lui qualcosa l'aveva confidata a Jessica". Nel dettaglio, Venza ha sostenuto che Lorusso avrebbe confidato alla sua ex di avere dei dubbi sul proprio orientamento. Sulla base di quanto dichiarato, l'influencer ha concluso: "Quando lei parla, lo fa a fronte del tanto che ne avevano già parlato insieme".

Davide Lorusso ha rotto il silenzio

In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Davide Lorusso ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Il diretto interessato ha ammesso di esserci rimasto male per essere stato dipinto come un mostro. Inoltre, ha precisato di non avere mai tradito la sua donna. A detta dell'ex corteggiatore, Jessica avrebbe reagito in quel modo perché acciecata dalla rabbia.

Lorusso ha sostenuto che non voleva lasciare Antonini, ma voleva semplicemente riflettere sui suoi dubbi. L'ex protagonista del dating show ha anche spiegato di essersi pentito per non avere dedicato tempo all'ex dopo un grave lutto. Il giovane ha riferito di non avere mai preso in giro il figlio dell'ex tronista. Stando alla versione di Davide Lorusso, la relazione sarebbe giunta al capolinea per incompatibilità caratteriali.