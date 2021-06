La fine della relazione tra Jessica Antonini e Davide Lorusso continua ad essere sotto i riflettori. Dopo l'intervista rilasciata dall'ex tronista di Uomini e donne al settimanale di Riccardo Signoretti, la 29enne aveva negato di avere sollevato dubbi sull'orientamento dell'ex compagno. In seguito all'audio pubblicato dal giornalista, Jessica ha perso le staffe. Su Instagram, Antonini è tornata a sparare a zero sull'ex corteggiatore scelto.

L'episodio incriminato

Jessica Antonini dopo la rottura con Davide Lorusso ha deciso di rilasciare un'intervista al settimanale di Signoretti.

La 29enne ha spiegato di essere stata lasciata di punto in bianco. Inoltre, ha dichiarato che Davide flirtava con altre ragazze sui social. Ma non solo, ha dichiarato che tra lei e l'ex c'erano dei problemi anche nell'intimità tanto da pensare che Lorusso fosse gay.

Prima dell'uscita della rivista diretta da Signore, l'ex tronista di Uomini e Donne aveva negato di avere sollevato dubbi sull'orientamento del suo ex. Riccardo Signoretti, però, ha deciso di pubblicare l'audio in cui Jessica dichiarava: "Forse Davide è gay, ma non lo sa".

Lo sfogo dell'ex tronista

In seguito all'audio che ha incastrato Jessica Antonini, la diretta interessata è stata protagonista di un nuovo sfogo. La 29enne originaria di Rieti, su Instagram, è tornata a puntare il dito contro Lorusso.

Scendendo nel dettaglio, Jessica ha esordito: "Spero sia l'ultima volta che dedico visibilità a questa persona". La giovane è sicura di avere parlato troppo di questa storia, dando popolarità all'ex corteggiatore. Nel prosieguo Antonini ha ribadito che la presunta omosessualità di Lorusso è solo una sua sensazione. A detta dell'ex tronista, solamente una cosa sarebbe certa: Davide si comporterebbe male con tutte le donne, ha preso in giro il figlio e non sa cos'è il valore.

La diretta interessata ha concluso: "Davide è uno che non ha un minimo di rispetto".

La versione di Davide

Dopo giorni di silenzi, Davide Lorusso ha deciso di raccontare la sua verità. L'ex corteggiatore in una lunga intervista rilasciata al magazine del dating show, ha spiegato di non avere abbandonato Jessica: il giovane voleva solamente del tempo per riflettere, ma non mettere un punto definitivo alla storia.

Inoltre, Davide ha riferito di non essere il mostro dipinto dalla sua ex e di non averla mai tradita.

Il diretto interessato ha solamente preferito dedicare parte del suo tempo al lavoro. La coppia, stando alla sua versione, sarebbe scoppiata per incompatibilità caratteriali. Lorusso ha anche affermato che non si è mai preso gioco del figlio di Jessica, perché gli voleva davvero bene. Infine, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato di non riuscire ad odiare la sua ex.