Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera spagnola Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate che saranno trasmesse dal 14 al 20 maggio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della famiglia Pasamar che non tenderanno affatto a migliorare. Intanto Felipe comincerà a nutrire dei sospetti e dei seri dubbi nei confronti di Genoveva, la donna che ha al suo fianco e con la quale sta progettando il matrimonio.

L'addio finale tra Felipe e Marcia: anticipazioni Una Vita 14-20 giugno

Nel dettaglio, le nuove trame di Una Vita nella settimana 14-20 giugno 2021 rivelano che le vicende dei Pasamar continueranno a essere particolarmente turbolente.

Felicia accusa Maite di aver messo delle strane idee in testa alla figlia. Intanto, però, Jose deciderà di scusarsi con Julio ma quando scopre che il giovane ha intenzione di ripartire, lo convincerà a restare ancora per qualche giorno ad Acacias.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questi nuovi episodi della soap opera iberica arriverà il momento dell'addio finale tra Felipe e Marcia. I due, infatti, si saluteranno per sempre. Mendez invece sorprenderà insieme Santiago e Genoveva: a quel punto l'uomo comincerà ad avere dei sospetti sul fatto che i due possano essere complici della terribile morte di Ursula. Come se non bastasse, poco dopo, anche Felipe confesserà a Ramon di avere dei sospetti sulla sua fidanzata e promessa sposa.

Felipe ha dei sospetti su Genoveva

Occhi puntati anche su Felicia, la quale accuserà Liberto di essere il vero responsabile di quello che è accaduto con Maite e sua figlia. A questo punto, le due giovani amanti si chiederanno quale possa essere il loro destino. Riusciranno ad avere un futuro insieme oppure saranno costrette a dirsi addio definitivamente?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda fino al prossimo 20 giugno 2021, rivelano che Mendez farà presente che Andrade ha chiesto di poter parlare da solo con Marcia. Tale richiesta, però, non renderà per niente sereno Santiago, il quale si rifiuterà di accettare che sua moglie incontri quel losco uomo. Eppure, il capriccio di Santiago finirà per provocare un grande litigio tra lui e Marcia.

Marcia scopre la verità su Santiago: trame Una Vita 14-20 giugno

E poi ancora le trame delle nuove puntate di Una Vita dal 14 giugno in poi rivelano che Liberto metterà al corrente Camino del fatto che Maite ha deciso di lasciare per sempre il paese. Santiago, invece, si dirigerà di fretta verso la stazione di Polizia per far sì che Marcia non incontri Andrade. L'uomo, però, arriverà troppo tardi, dato che Marcia riuscirà a scoprire tutta la verità circa gli intrighi che aveva fatto con Genoveva.