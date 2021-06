Buone notizie per i fan italiani di Özge Gürel, l'attrice turca attualmente in onda su Canale 5, al fianco di Can Yaman, nella serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore. Secondo il Gossip proveniente dalla Turchia, l'attrice sarebbe diventata il nuovo volto di due marchi italiani e dopo l'estate potrebbe arrivare in Italia proprio per la produzione delle campagne pubblicitarie.

Özge Gürel testimonial di alcune aziende italiane

I fan di Özge Gürel avranno la possibilità di vedere la loro beniamina presto in Italia. La notizia è trapelata nella mattinata del 7 giugno direttamente dalla stampa turca.

Pare che l'attrice abbia firmato un contratto per diventare il volto simbolo di alcune aziende di abbigliamento e gioielli che operano in Italia. Probabilmente questa scelta è stata fatta proprio per il successo che Özge ha raggiunto tra il pubblico italiano, grazie alle serie tv che l'hanno vista negli anni protagonista sui teleschermi di Canale 5.

Attualmente non si conosce il nominativo delle aziende italiane che avrebbero scelto l'attrice come testimonial d'eccezione, ma la stampa turca parla della presunta somma pattuita per tale collaborazione. Pare che Özge, per questo lavoro, potrebbe portarsi a casa 3.500.000 di lire turche, pari circa a poco più di 330.000 euro.

L'arrivo di Özge Gürel in Italia dopo l'estate

Da questa indiscrezione è trapelato che Özge dopo l'estate, precisamente a settembre, potrebbe giungere in Italia per la produzione delle campagne pubblicitarie. Al momento non si conoscono con esattezza le location, ma sembra che l'attrice potrebbe essere impegnata con le riprese per almeno una settimana.

La notizia sta suscitando molto clamore in Turchia, soprattutto per il compenso che verrà guadagnato dall'attrice.

L'ascesa di Özge Gürel: da Bitter Sweet a Mr Wrong - Lezioni d'amore

L'ascesa di Özge Gürel, in Italia, è iniziata nell'estate del 2016, quando è arrivata su Canale 5 con la serie Cherry Season - Le stagioni del cuore (titolo originale Kiraz Mevsimi) in cui interpretava Öykü Acar, una ragazza con il sogno di diventare una stilista.

In questa serie ha avuto anche l'opportunità di conoscere il suo attuale fidanzato, Serkan Çayoğlu, che ai tempi interpretava il ruolo principale maschile, ovvero quello di Ayaz Dinçer.

In Italia negli ultimi anni, invece, il pubblico ha avuto l'opportunità di vederla al fianco di Can Yaman, prima in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (Dolunay) e attualmente in onda alle 14:45 su Canale 5 con Mr Wrong - Lezioni d'amore (Bay Yanlış). La serie, nella giornata del 14 giugno, debutterà anche con un appuntamento speciale in prima serata, a partire dalle 21:30 circa sempre su Canale 5.