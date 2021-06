Intervistato al settimanale Di Più, il figlio di Terence Hill, Jess, ha reso noto perché suo padre ha deciso di abbandonare Don Matteo. A detta del produttore cinematografico statunitense, suo padre avrebbe voglia di dedicarsi di più a se stesso e stare vicino a sua moglie Lori Zwicklbauer, madre dello stesso Jess. Le voci riguardanti l'addio alla storica fiction di Rai 1 erano dunque vere. Terence Hill ha vestito finora i panni del sacerdote detective dal 2000 al 2020. Un ventennio, in cui l'ex spalla di Bud Spencer ha recitato assieme ad artisti del calibro di Nino Frassica, Flavio Insinna, Simone Montedoro e Maria Chiara Giannetta.

Don Matteo: nella 13^ stagione Terence Hill sarà comunque presente

Nella tredicesima stagione di Don Matteo, Terence Hill (vero nome, Mario Girotti) sarà comunque presente, almeno nelle quattro puntate iniziali. La season 13 della fiction è attualmente in lavorazione e dovrebbe andare in onda su Rai 1 nel 2022. Don Matteo dirà addio ai suoi parrocchiani e sarà sostituito da un nuovo prete interpretato da Raoul Bova. Jess Hill ha dichiarato che suo padre meditava già da tempo di abbandonare la fiction prodotta da Lux Vide e ora è arrivata la decisione definitiva da parte di Terence. Jess ha dichiarato: "Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma".

Ha lasciato anche Un passo dal cielo

Terence Hill in passato aveva recitato anche per un'altra celebre fiction della Lux Vide, Un passo dal cielo, in produzione dal 2011. Qui l'attore interpretava il personaggio di Pietro Thiene. Quest'ultimo è stato presente fino alla terza stagione, per poi abbandonare anche tale progetto.

Come ha spiegato il figlio Jess, serie di questo tipo impegnano suo padre sul set per lunghi mesi. Il figlio di Terence ha spiegato che il genitore non è più un ragazzino anche se sembra instancabile. Jess ha aggiunto inoltre che suo padre sarà impegnato in qualche altro progetto meno impegnativo. Da tali parole si può ipotizzare che Terence Hill non abbandonerà realmente il mondo della recitazione, ma lascerà solo serie lunghe e stancanti come Don Matteo e Un passo dal cielo.

Anche se l'attore originario di Venezia è stato sempre accompagnato dalla moglie sul set, ora sente la necessità di dedicarsi ad altro.

Terence e Lori: un legame che dura dagli anni '60

Terence Hill e sua moglie Lori Zwicklbauer stanno insieme dagli anni '60. I due si conobbero, per la precisione, nel 1967, sul set del lungometraggio "Dio perdona... io no!". In tale film, Terence recitò al fianco dell'amico e collega Bud Spencer (verno nome, Claudio Pedersoli). La futura moglie di Girotti lavorava alla pellicola in qualità di segretaria di produzione. Lori è americana, ma il suo cognome tradisce le sue origini tedesche. Per i due fu amore a prima vista, tanto che il matrimonio avvenne lo stesso anno.