La soap opera spagnola Una vita cambia programmazione sulle reti Mediaset. Oltre al consueto appuntamento in daytime su Canale 5, a partire da questa settimana, la serie ambientata ad Acacias 38 andrà in onda anche su Rete 4. Una novità importante per tutti i telespettatori che, da questo sabato 12 giugno, dovranno ricordarsi di un appuntamento in più per poter seguire le avventure dei protagonisti della soap, guidati dalla perfida e astuta Genoveva Salmeron, la dark lady per antonomasia.

Il cambio programmazione di Una Vita: la soap approda anche su Rete 4

Nel dettaglio, la nuova programmazione di Una Vita rivela che da questo sabato 12 giugno, la soap andrà in onda anche in prima serata ma su Rete 4.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di puntare sulla serie spagnola per tutto il periodo della stagione estiva e così, oltre alle puntate quotidiane in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, si punterà anche sulle puntate serali che andranno in onda sulla rete diretta con grande successo da Sebastiano Lombardi.

Gli appuntamenti con Una Vita sono previsti al sabato sera nella fascia oraria che va dalle 21:20 alle 23:45 circa e dovranno vedersela contro le repliche di The Winner Is, il talent show condotto da Gerry Scotti, tornato in onda su Canale 5 per le serate estive tra giugno e luglio.

Le nuove puntate della soap spagnola in onda tra Canale 5 e Rete 4

Come se la caverà Una Vita in questa nuova fascia oraria?

La soap, sebbene di sabato sera, riuscirà comunque ad assicurarsi la sua media di ascolti che, su Canale 5, supera la soglia dei due milioni di spettatori al giorno?

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto finale sul piano degli ascolti, a partire da questo sabato 12 giugno 2021, le anticipazioni legate alle nuove puntate che saranno trasmesse proprio su Rete 4 rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare.

La lettera di Ursula scuote Agustina: anticipazioni Una Vita 12 giugno

In particolar modo, Santiago si ritroverà a dover fare i conti con un imprevisto che rischierà di mettere a repentaglio la sua stessa vita. L'uomo, infatti, dovrà difendersi dall'aggressione di una persona misteriosa e incappucciata, che rischierà di ammazzarlo.

Sarà solo grazie all'aiuto tempestivo di Cesareo, che Santiago riuscirà a salvarsi e, in questo modo, si eviterà il peggio.

Inoltre le anticipazioni di Una Vita di sabato 12 giugno, rivelano che Agustina si ritroverà a fare i conti con una lettera da parte di Ursula, che la lascerà senza parole.

In questa missiva, l'ormai defunta ex domestica, racconta che Genoveva non è affatto la brava persona che vuol far credere di essere e, così, la metterà in guardia dalla cattiveria di Salmeron.