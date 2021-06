Nel corso delle prossime puntate di Una vita un colpo di scena sarà destinato a cambiare le sorti di alcun dei protagonisti. Marcia Sampaio perderà la vita a causa di Genoveva, la quale non esiterà a pugnarla in pieno petto uccidendola. Sarà Cesareo a ritrovare il copro senza vita della giovane brasiliana e la notizia della sua morte si spargerà in fretta nel quartiere. Felipe sarà sotto shock, mentre Genoveva sembrerà averla fatta franca anche questa volta visto che i sospetti del Commissario ricadranno su Santiago.

Anticipazioni Una vita: Genoveva fa cadere in trappola Marcia

In Una vita le vicende di Marcia e Felipe subiranno una svolta nel momento in cui la giovane brasiliana racconterà all'avvocato la verità su Santiago e Genoveva. Felipe verrà quindi a sapere che Salmeron avrà tramato alle sue spalle accordandosi con Andrade per far giungere il finto Santiago ad Acacias, proprio il giorno delle nozze con Marcia. Felipe sarà furioso con Genoveva che, nel frattempo sarà diventata sua moglie e deciderà di abbandonare il tetto coniugale andando a vivere nel suo vecchio appartamento. Genoveva però, non se ne starà con le mani in mano e studierà la sua prossima mossa. La donna infatti, non avrà alcuna intenzione di lasciare che Felipe torni da marcia e pertanto raggiungerà telefonicamente la sua 'rivale' chiedendole un incontro ai Giardini del Principe.

Salmeron di presenterà con un velo nero per non farsi riconoscere e si avvicinerà a Marcia solo quando la ragazza sarà sola. Sampaio dunque, cadrà nella trappola mortale di Genoveva.

Genoveva uccide Marcia con un coltello, Cesareo rinviene il corpo

Nel dettaglio, Genoveva cercherà di convincere Marcia a lasciare la Spagna in cambio di una ingente soma di denaro.

La ragazza però rifiuterà e dirà a Salmeron che farà il possibile affinché tutte le sue malefatte vengano alla luce. A questo punto, Genoveva pugnalerà Marcia in pieno petto, uccidendola. Sarà così che Marcia uscirà per sempre dalla soap tv iberica. Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana, si viene a sapere che sarà Cesareo a ritrovare il corpo senza vita di Marcia.

Mendez indaga sul delitto di Marcia, Felipe sotto shock

In seguito, Cesareo dirà al commissario Mendez di aver riconosciuto il pugnale con cui avranno assassinato Marcia sostenendo che è lo stesso di quello utilizzato nell'aggressione a Santiago avvenuta qualche tempo prima. Becerra intanto, sarà fuggito in Brasile e i sospetti della polizia ricadranno proprio su di lui. Mendez infatti, spiccherà contro Santiago un mandato di arresto internazionale, anche se non indagherà anche su altre piste. Genoveva riuscirà a farla franca anche questa volta? In attesa di scoprirlo, si viene a sapere che sarà Liberto ad avere il compito di comunicare a Felipe la morte di Marcia. Come prevedibile, l'avvocato sarà sconvolto, ma per saperne di più bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.