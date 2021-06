Genoveva Salmeron (Clara Garrido), una delle protagoniste della serie tv Una vita, anche dopo aver sposato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) continuerà a essere malvagia. La darklady di Acacias 38 attuerà diversi piani per far in modo che suo marito cacci dalla loro abitazione la domestica Agustina (Pilar Barrera).

Intanto la moglie dell’avvocato non saprà di rischiare di fare i conti con la giustizia, poiché il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) grazie a un indizio penserà che lei sia l’assassina di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Una vita, spoiler: Genoveva decisa a togliersi dai piedi Agustina dopo le nozze con Felipe

Nel corso dei prossimi episodi della telenovela in onda su Canale 5 tra qualche settimana, finalmente si assisterà alle nozze di Genoveva e Felipe: questo lieto evento farà sprofondare nella disperazione totale Marcia (Trisha Fernandez) che sperava di arrivare in tempo in chiesa per interrompere il matrimonio. In particolare dagli spoiler si evince che la brasiliana, pur avendo appreso da Cesar Andrade (Alvaro Baguena) che Salmeron e il falso Santiago (Aleix Melé) sono alleati, non riuscirà a far aprire gli occhi all’avvocato. La ex domestica dopo aver perso i sensi non ci penserà due volte a mettere la parola fine al suo rapporto con Becerra annullando anche il loro viaggio, intanto Genoveva e Felipe partiranno in luna di miele.

Quando Salmeron farà ritorno ad Acacias 38 vorrà sbarazzarsi della scomoda domestica Agustina, con la convinzione che abbia sempre dubitato di lei.

Alvarez Hermoso non licenzia Agustina, Aurelio Mendez sospetta di Salmeron

A questo punto per riuscire nel suo intento, Genoveva getterà una cartella del marito nell’immondizia, che verrà raccolta dall’inserviente: nonostante ciò l’avvocato non licenzierà Agustina.

Dopo qualche ora, Salmeron passerà la cera nel pavimento del suo appartamento riuscendo a far cadere la domestica, che si vedrà costretta a non lavorare per qualche giorno. Ma Alvarez Hermoso essendo affezionato all’anziana donna continuerà a farla rimanere al suo servizio, anche se prenderà in considerazione l’idea che, a causa dell’età, non sia forse più in grado di svolgere nel migliore dei modi i suoi ordini.

Nel contempo il commissario Aurelio Mendez porterà avanti le indagini sulla misteriosa morte di Ursula, avvenuta per mano di Israel e Genoveva. Il poliziotto, tramite una conversazione con un parroco, apprenderà che Dicenta qualche giorno prima di passare a miglior vita era a conoscenza che una donna l’avrebbe uccisa a qualsiasi costo. Inevitabilmente il commissario inizierà a sospettare che nel decesso dell’ex istruttrice potrebbe esserci lo zampino di Genoveva.