Dopo tanta attesa e diverse indiscrezioni circolate sul web, su Canale 5 è approdata la nuova serie televisiva Mr Wrong - Lezioni d’amore (Bay Yanlis), che in Turchia è stata cancellata a causa dei bassi ascolti dopo la prima stagione. Le anticipazioni sull’episodio che occuperà il piccolo schermo il 7 giugno 2021 raccontano che Ezgi Inal (Ozge Gurel), inconsapevolmente, verrà assunta al bar-ristorante alla moda del giovane benestante Ozgur Atasoy (Can Yaman).

Il ricco imprenditore e donnaiolo ai massimi livelli sarà tutt’altro che felice di avere come dipendente la sua vicina di casa, visto che si mostrerà subito parecchio abbattuto sotto lo sguardo del suo socio Ozan Dincer (Serkay Tütüncü).

Mr Wrong, anticipazioni del 7 giugno: Ezgi grazie a Deniz viene assunta al locale di Ozan e Ozgur

Nel corso della puntata della soap opera di origini turche ispirata ai romanzi d'avventura di Emilio Salgari e che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 7 giugno 2021, a partire dalle ore 14:45 sino alle 15:30, precisamente nella fascia che prima era occupata dal programma Uomini e Donne, Ozan farà visita a Deniz nel suo studio legale con l’intenzione di assumerla come avvocato per i loro affari: in tale circostanza, quest’ultima confesserà che un suo amico è alla ricerca di un lavoro come addetto alle pubbliche relazioni. Ozan coglierà l’occasione al volo per far sapere a Deniz di voler cercare qualcuno che possa lavorare nel suo nuovo ristorante, senza sapere che la persona che potrebbe svolgere questo mestiere, in realtà, sia Ezgi, la vicina di casa del suo socio e maestro d’amore Ozgur.

A questo punto, per merito della sua fidata amica d’infanzia Deniz (Cemre Gümeli), l’organizzatrice di eventi, dopo essere stata intervistata da Ozan, verrà assunta senza alcuna fatica come PR del noto locale di Istanbul.

Inal si rende conto che il suo nuovo datore di lavoro è Atasoy, Ozgur ha una spiacevole reazione

In seguito Ezgi, precisamente nell’istante in cui metterà piede nel ristorante per incontrare Ozan, si troverà a sorpresa faccia a faccia con Ozgur: in tale circostanza, la fanciulla riunirà i tasselli del puzzle e non farà fatica a capire che il suo nuovo capo non è altro che il ricco imprenditore.

Purtroppo Ozgur, poco fiducioso nelle donne, non avrà una reazione per niente piacevole quando Ozan gli presenterà Ezgi come dipendente della loro attività. Quest’ultima e Atasoy si renderanno protagonisti dell’ennesimo battibecco? Quel che è certo, è che, senza ombra di dubbio, l’espressione del ricco imprenditore non passerà di certo inosservata alla giovane organizzatrice di eventi, sempre più sfortunata in amore.