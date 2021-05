Il daytime della rete ammiraglia Mediaset oltre a essere occupato dalla serie televisiva Mr Wrong - Lezioni d’amore nel periodo estivo, segnerà il debutto di un’altra soap opera turca intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapımı) la cui versione trasmessa in Italia è quella europea.

Nella seconda puntata in programmazione sul piccolo schermo il 1 giugno 2021 a partire dalle ore 15:30 circa, la protagonista Eda Yildiz (Hande Ercel) dopo aver stretto un patto con il ricco Serkan Bolat (Kerem Bursin) con cui forma una coppia anche nella vita di tutti i giorni, deciderà di allontanarsi dallo stesso.

Subito dopo la fanciulla riceverà un'offerta di lavoro.

Anticipazioni Love is in the air, 2^ puntata: Figen toglie le manette a Eda e Serkan

Nel corso dell’episodio della fiction che in originale è composta da due stagioni di 50 puntate e verrà trasmesso su Canale 5 martedì 1 giugno 2021, la giovane studentessa Eda dopo aver danneggiato l’automobile di Serkan e essersi ammanettata con lui per il resto della serata lo aiuterà a far andare a buon fine un affare: in particolare la fanciulla con il suo intervento riuscirà a convincere senza alcuna fatica il signor Evren, un importante cliente, a vendere un terreno al ricco imprenditore. Intanto Melo (Elçin Afacan), Figen (Sitare Akbaş) e Ceren (Melisa Dongel) saranno alla ricerca disperata di Eda, dato che non faranno altro che chiedersi dove potrebbe essersi cacciata: purtroppo di quest’ultima non ci sarà nessuna traccia.

Dopo aver concluso l'accordo con Evren, Serkan ed Eda avranno un appuntamento con Engin (Anil Ilter): quest’ultimo si farà trovare in compagnia di un fabbro e un muratore che avranno il compito di togliere le manette a Serkan e Eda. Colei che riuscirà a liberare i due in realtà sarà Figen, servendosi di una semplice forcina per capelli.

Yildiz riceve una proposta di lavoro da Melo dopo aver litigato con Bolat

In seguito Eda prenderà le distanze da Serkan invitandolo chiaramente a sparire dalla sua vista: subito dopo la fanciulla si renderà conto di aver lasciato il suo cellulare e la sua borsa nell'automobile dell'imprenditore. A questo punto Eda non avrà altra scelta oltre a quella di mettere piede alla Art Life per impossessarsi di ciò che le appartiene: in tale circostanza la ragazza avrà discussione accesa con Serkan.

La stessa sera l’aspirante architetto dopo aver avuto un appuntamento per niente piacevole con Cenk (Dorukhan Kenger) farà ritorno a casa e riceverà una proposta inaspettata da parte della sua amica Melo, che le chiederà di lavorare come assistente di volo al suo posto: accetterà Yildiz di improvvisarsi hostess per un giorno di un aereo privato? Dagli spoiler riguardanti la prossima puntata, si evince che Eda farà i conti con una brutta sorpresa: di cosa si tratterà?