Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una vita trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame spagnole annunciano l'uscita di scena di Marcia Sampaio, uno dei personaggi più amati della soap opera. La brasiliana, infatti, verrà pugnalata a morte da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) prima che possa raccontare a Felipe la verità su Santiago.

Una vita: Marcia tenta di fermare il matrimonio di Felipe

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane sui teleschermi italiani annunciano l'addio di Marcia.

Tutto inizierà con precisione quando la brasiliana scoprirà le menzogne del marito. Sampaio, infatti, capirà che Santiago è in realtà Israel, arrivato ad Acacias per rovinare la sua storia con Felipe grazie alla complicità di Genoveva.

Scoperta la verità, la brasiliana cercherà di fermare il matrimonio tra l'avvocato e la dark lady. Purtroppo la corsa della giovane non avrà il risultato sperato visto che Alvarez Hermoso e Sameron diventeranno marito e moglie davanti a Dio e gli uomini.

Il giorno seguente, Marcia si risveglierà dopo essere stata colta da un malore appena arrivata in chiesa. Per questo motivo, la donna entrerà in una profonda malinconia in quanto non potrà fare più niente per impedire la felicità tra Genoveva e Felipe.

Genoveva e l'avvocato tornano dalla luna di miele

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, Santiago non si darà per vinto, tanto da cercare di convincere Marcia a concedergli una seconda chance. Ma la brasiliana dimostrerà di non avere nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. A tal proposito, Sampaio non vorrà lasciare Acacias con Becerra in quanto lo considera un traditore.

Nel frattempo, Felipe e Genoveva torneranno ad Acacias dopo aver trascorso una romantica luna di miele. Qui, l'avvocato sarà colto da un momento di commozione quando scoprirà che Marcia è rimasta nel quartiere. Nonostante questo, Alvarez Hermoso tranquillizzerà la dark lady del loro futuro insieme.

Salmeron pugnala a morte la brasiliana

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Marcia uscirà di scena in modo drammatico.

In particolare, la brasiliana chiederà un appuntamento a Felipe in un parco per raccontargli la verità su Genoveva. Purtroppo quest'ultima si precipiterà nel luogo stabilito dell'incontro e avrà un terribile faccia a faccia con la brasiliana. Alla fine di questo Salmeron pugnalerà a morte Sampaio, decretando la sua definitiva uscita di scena da Una vita.

La soap opera ambientata ad Acacias è trasmessa da lunedì al sabato su Canale 5 mentre in diretta streaming sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".