In Una vita, nel corso delle prossime puntate, faranno ritorno donna Susana e Armando. Quest'ultimo scoprirà che la nipote Maite è stata arrestata con l'accusa di atti immorali e cercherà in ogni modo di aiutarla. Chi sarà stato a denunciare la pittrice? I sospetti di Maite e Camino ricadranno su Felicia, la quale non ha mai fatto mistero di non approvare la relazione peccaminosa tra la figlia e Maite. Sarà Armando a confrontarsi con la ristoratrice per vederci chiaro sulla vicenda.

Armando viene a sapere da Liberto che Maite è in carcere

Nel corso dei prossimi episodi di Una vita, ad Acacias faranno il loro ritorno donna Susana e Armando.

Inizialmente Liberto e Rosina non li metteranno al corrente dell'arresto di Maite per atti immorali, ma ben presto Seler non se la sentirà più di mentire e deciderà di confessare la verità all'ex diplomatico, nella convinzione che almeno lui possa aiutare la donna. Durante il colloquio con Armando, Liberto verrà a sapere che la famiglia di Maite l'aveva mandata in Spagna proprio per far sì che la pittrice abbandonasse i suoi antichi costumi, ossia le relazioni con donne. Per questo Armando non si stupirà del fatto che la nipote sia finita dietro le sbarre per aver intrattenuto una relazione contro la morale.

Una vita, spoiler: Armando vuole aiutare Maite a uscire di prigione

Nello specifico si verrà a sapere che Maite non è stata accusata per la relazione con Camino, bensì per aver sedotto una ragazzina minorenne, figlia di una lavandaia.

Nonostante Armando non approvi l'orientamento sessuale di Maite, non se la sentirà di lasciare sola la nipote e cercherà in tutti i modi d'incontrarla in carcere. Zio e nipote avranno l'opportunità d'incontrarsi e durante il colloquio la pittrice negherà con tutte le sue forze di aver sedotto la minorenne. Maite confiderà allo zio di aver avuto sempre relazioni con donne maggiorenni e consenzienti.

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, Armando sembrerà credere a Maite e le chiederà chi potrebbe aver pagato la lavandaia per dichiarare il falso. Maite sembrerà sicura e punterà il dito contro Felicia.

Maite accusa Felicia del suo arresto, Armando affronta la ristoratrice

I sospetti di Maite ricadranno dunque sulla ristoratrice, così come quelli di Camino che, già in precedenza, aveva affrontato la madre mettendola alle strette.

Felicia in quel caso aveva negato di essere coinvolta nell'arresto di Maite, anche se le sue parole non avevano convinto affatto la figlia. Ora, con l'arrivo di Armando ad Acacias, Felicia potrebbe essere smascherata, visto che il marito di Susana inizierà subito a investigare. L'uomo non perderà tempo e si recherà dalla ristoratrice per capire una volta per tutte se sia coinvolta nella vicenda. Dando uno sguardo al prosieguo di questa storyline, il dialogo tra Armando e Felicia sarà tutt'altro che piacevole ma per saperne di più, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita.