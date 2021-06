Rivelazioni e decisioni spiazzanti saranno al centro delle prossime puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli raccontano che Marcia Sampaio deciderà di lasciare Santiago Becerra dopo aver scoperto che era in combutta con la sua rivale Genoveva Salmeron.

Una vita: Andrade ammette che Genoveva era dietro l'arrivo di Santiago ad Acacias

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione svelano che Marcia prenderà una decisione spiazzante dopo aver parlato con Andrade.

Tutto inizierà con precisione quando Cesar, giunto in punto di morte per colpa di un pestaggio organizzato da Genoveva e Velasco, chiederà d'incontrare per l'ultima volta la brasiliana. Santiago, a questo punto, cercherà di impedire l'incontro tra la sua amata e il trafficante di donne se alla fine quest'ultima non facesse di testa sua.

Ed ecco che la Sampaio si recherà all'incontro con Andrade in carcere dopo aver ricordato a Becerra che non è ancora suo marito. Alla fine, il criminale informerà la giovane che Santiago era stato invitato da Genoveva ad Acacias per rovinare le sue nozze con Felipe, sebbene all'inizio non sapesse che era in realtà il suo fratello gemello Israel.

Marcia non riesce a impedire le nozze tra Felipe e la darklady

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Marcia deciderà di fare il possibile per evitare che Genoveva porti a termine il suo piano dopo aver scoperto la verità grazie ad Andrade. Purtroppo la brasiliana non riuscirà a impedire la celebrazione del matrimonio tra Felipe e la darklady a causa della forte distanza tra l'istituto penitenziario e la chiesa.

La Sampaio, infatti, varcherà la soglia del sagrato proprio quando il prete dichiarerà l'Alvarez Hermoso e la Salmeron marito e moglie. Marcia, a questo punto, accuserà un grave malore, tanto da svenire nella navata della chiesa.

La brasiliana decide di lasciare Becerra

Successivamente, la brasiliana trascorrerà un giorno intero in stato di semi incoscienza.

Una volta ripreso i sensi, Marcia dirà a Santiago di non avere nessuna intenzione di stare con lui in quanto non crede alle sue parole di pentimento. Per questo motivo, la Sampaio lascerà la camera della pensione di Fabiana e Servante per trasferirsi in soffitta. Tuttavia, Becerra dimostrerà di non avere nessuna intenzione di arrendersi, in quanto capirà di amarla nonostante l'avesse ingannata all'inizio per denaro.

Dall'altro canto, Marcia apparirà divisa tra la situazione venutasi a creare con Santiago e la voglia irrefrenabile di stare con Felipe nonostante abbia contratto matrimonio con Genoveva.