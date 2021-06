Ora che Uomini e donne è in vacanza per tutta l'estate, si può fare un bilancio sulle coppie che si sono formante di recente, per la precisione nel corso delle ultime due stagioni televisive. Nei giorni in cui si rincorrono le voci di rottura tra Jessica e Davide, è stato stilato l'elenco dei tanti amori che sono finiti tra tronisti e corteggiatori dopo lo spegnimento delle telecamere del dating show.

Aggiornamento sugli addii tra ex di Uomini e Donne

Quante sono le coppie nate a Uomini e Donne di recente che stanno ancora insieme? Provando a fare un bilancio degli amori che sono sbocciati nel format di Maria De Filippi negli ultimi due anni, si apprende che molti di essi non hanno superato l'impatto con la vita quotidiana.

Tra le sei unioni che si sono consolidate nel corso della stagione 2020/2021 del dating show, ad esempio, una o due sono giù giunte al capolinea.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, ad esempio, si sono frequentati per circa un mese dopo la scelta. La storia d'amore è finita per incompatibilità caratteriale e stili di vita opposti, come hanno fatto sapere entrambi gli ex protagonisti del trono classico nelle interviste post rottura.

Anche Davide Lo Russo e Jessica Antonini si sarebbero lasciati. In questo caso si usa il condizionale perché i due non hanno ancora confermato o smentito il rumor che li vorrebbe definitivamente lontani dopo pochi mesi di frequentazione lontano dai riflettori.

Le storie di Uomini e Donne senza lieto fine

Facendo un salto indietro fino alla stagione 2019/2020 di Uomini e Donne sale il numero di coppie che si sono separate pochi mesi dopo la scelta davanti alle telecamere.

Tra gli ex protagonisti del trono classico che si sono detti addio, nel periodo immediatamente successivo alla fine dell'esperienza nel dating show, figurano Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon.

I due si sono frequentati per un po' e senza rendere pubblico il loro rapporto sui social network, tant'è che quando si sono lasciati non l'hanno comunicato ai fan in nessun modo.

Anche la storia tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è durata poco, circa cinque mesi. Prima di legarsi sentimentalmente, però, lei disse "no" quando è stata scelta, per poi pentirsene e andarlo a cercare a casa dopo una breve parentesi da tronista.

È andata avanti per otto mesi, invece, la relazione tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso: i ragazzi si sono allontanati improvvisamente lo scorso settembre per incompatibilità e, dopo un periodo di gelo, di recente hanno fatto pace e sono in rapporti civili.

Sfortuna in amore per alcuni ex di Uomini e Donne

Sempre ripescando tra le coppie che si sono formate a Uomini e Donne tra il 2019 e il 2020, se ne possono trovare altre due che sono "scoppiate" poco dopo il sì negli studi del dating show.

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli, ad esempio, si sono fidanzati dopo una lunga frequentazione davanti alle telecamere, ma la loro storia è durata cinque mesi, fino a quando entrambi non hanno ammesso di non essersi innamorati l'uno dell'altro.

È andata avanti per meno di un mese, invece, la conoscenza tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. La tronista aveva preferito il corteggiatore romano al misterioso Alchimista (Davide Basolo, ndr), ma subito dopo aver lasciato il programma la relazione non è decollata. I due sono tornati ospiti del format che li ha fatti incontrare per spiegare le ragioni dell'addio, che pare sia stato causato da una diversità di vedute che nella vita di tutti i giorni era insuperabile.

Chissà se gli altri amori che sono sbocciati a U&D di recente dureranno oppure se faranno la fine di quelli dei colleghi appena citati.