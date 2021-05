Quella composta da Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata una delle coppie più amate e seguite di Uomini e donne. La storia d'amore fra l'ex cavaliere toscano e la dama torinese è durata nove mesi e ha appassionato i telespettatori del dating show di Canale 5. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci, riguardo a un possibile addio di Gemma, che potrebbe lasciare il programma di Maria De Filippi e Giorgio ha espresso la sua opinione in merito. L'ex fidanzato di Galgani, inoltre, ha anche detto cosa pensa di Isabella, la nuova single del parterre.

Giorgio Manetti parla dell'ipotetico addio di Gemma da Uomini e Donne

Giorgio Manetti, nel corso di una recente intervista per un magazine, ha rilasciato dichiarazioni su Gemma Galgani. L'ex cavaliere fiorentino ha dichiarato: ''Se si sente realizzata a restare lì per così tanto tempo, non possiamo che farle gli auguri''. Giorgio ha tenuto a precisare che lui non è nessuno per giudicare le decisioni della sua ex compagna e per sapere se sia una decisione giusta o sbagliata quella di continuare a fare parte del dating show. Manetti ha aggiunto: ''Mi dispiace sapere che sta da ben 12 anni a cercare il principe azzurro che chissà se si farà mai vedere''. L'ex cavaliere toscano ha inoltre commentato le voci dell'ipotetico addio di Gemma dal programma di Maria De Filippi.

Gemma potrebbe lasciare Uomini e Donne: il commento di Giorgio Manetti

Giorgio ha pensato a cosa potrebbe fare Gemma Galgani, lontana dal programma pomeridiano di Canale 5 e ha affermato: ''E cosa farà dopo? Uomini e Donne Vip come opinionista? Mah, magari troverà l'amore lì''. Nonostante i suoi dubbi, Manetti ha voluto augurare alla sua ex fidanzata di poter riuscire a trovare la pace interiore che, probabilmente, non riesce a trovare nel dating show di Mediaset.

Giorgio ha inoltre risposto a una domanda in merito al fatto che Gemma, ogni volta che qualcuno in trasmissione annuncia di sposarsi, piange e ha ironizzato: ''Ci vorrebbe uno psicologo per capirlo, io non ho la risposta''.

Per Giorgio Manetti, la dama di Uomini e Donne Isabella non è l'erede di Gemma

Giorgio Manetti ha anche parlato di Isabella, la nuova dama di Uomini e Donne.

In merito a Ricci, l'ex cavaliere toscano ha dichiarato: ''È una bellissima persona, intelligente, molto bella, carismatica. Ha uno sguardo molto bello, sa come parlare e come comportarsi. È consapevole di non avere 20 anni, cosa che qualcuno lì dentro non sembra aver capito. Non scende nel ridicolo. Non è l'erede di Gemma". Non resta che attendere ulteriori news, per scoprire se Gemma Galgani lascerà veramente il dating show di Maria De Filippi e se la sua sostituta diventerà Isabella.