I riflettori su Uomini e donne si sono spenti, ma i protagonisti della trasmissione continuano a tenere banco sui social. Tra questi vi è sicuramente la dama Roberta Di Padua che, in queste ore, ha postato delle stories con le quali ha voluto condividere con i suoi numerosi fan di Instagram, la vacanza che sta facendo in questi giorni in Sardegna. L'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, però, non è sola: con lei, infatti, c'è anche il suo ex compagno Giuseppe e la dama Valentina Autiero.

Roberta Di Padua in vacanza con l'ex compagno dopo l'addio con Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, Roberta Di Padua sui social ha condiviso una serie di stories in cui annuncia di essere in Sardegna per una vacanza e aggiunge di essere intenta alla preparazione del pranzo, per poter trascorrere la giornata del 2 giugno in compagnia di alcuni amici.

Tra questi viene taggato anche il suo ex compagno e padre di suo figlio, Giuseppe D'Aguanno: i due, quindi, si trovano in vacanza assieme con un altro gruppo di amici.

Una notizia che non passa inosservata, dato che Roberta ha concluso la sua stagione a Uomini e donne con la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Il retroscena di Riccardo sulla fine della love story con Roberta Di Padua

I due hanno provato a conoscersi meglio fuori dallo studio televisivo della trasmissione di Maria De Filippi, ma le cose non sono andate nel verso giusto.

Come se non bastasse, poi, durante le ultime puntate di Uomini e donne, Riccardo ha anche svelato di essersi messo d'accordo con Roberta, per far credere al pubblico che la loro relazione stesse proseguendo.

Il motivo di questa sceneggiata? Pare che Roberta avesse chiesto al cavaliere di proseguire la "farsa" al solo scopo di accrescere la sua popolarità sui social e, in questo modo, aumentare il numero di followers per poter fare anche lei le sponsorizzazioni, come già fanno altre dame di Uomini e donne.

Con Roberta e l'ex compagno, c'è anche Valentina Autiero di Uomini e donne

Insomma Roberta, è nuovamente single dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri e adesso, le stories che la vedono al fianco del suo ex compagno e padre di suo figlio, non escludono che tra i due possa esserci stato un ritorno di fiamma.

Qual è a questo punto la verità dei fatti?

In attesa di scoprire se Roberta Di Padua farà chiarezza su questa vacanza che sta trascorrendo con il suo ex compagno, assieme a lei in questo momento si trova anche un'altra dama di Uomini e donne.

Trattasi della dama Valentina Autiero, che in questo momento si trova anche lei in Sardegna e proprio come Roberta sta condividendo stories e video della vacanza che stanno trascorrendo insieme.