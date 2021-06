Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', interpretata fra gli altri da Handa Ercel (Eda Yildiz) e Kerem Bursin (Serkan Bolat). Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 giugno 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 15:30.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle manovre di Kaan per danneggiare Serkan, alle richieste bizzarre che una cantante farà ad Eda per esibirsi in un concerto, alle rivelazioni che Serkan farà alla fidanzata e all'interessamento di Figen per Piril.

I paparazzi assediano Eda e Serkan

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Kaan, con l'aiuto di involontario di Ferit, renderà pubblica la notizia del contratto fra Serkan ed Eda, attirando immediatamente l'interesse della stampa. Per questo motivo, i paparazzi si presenteranno in massa ad Antalya quando Serkan dovrà presenziare ad un evento per ricevere un premio. Preoccupata per la presenza eccessiva della stampa, Selin chiederà a Eda ma, prima che quest'ultima possa farlo, interverrà Serkan e la porterà nella sua barca. Il giorno seguente a Istanbul, Eda aspetterà inutilmente che Serkan la vada a prendere in ufficio ma quest'ultimo non si presenterà perché è il 19 agosto e lui in quel giorno non lavora mai.

In ufficio, Friket chiederà ad Eda di farsi carico delle numerose richieste presentate da una famosa cantante che dovrebbe esibirsi alla festa che lui ha organizzato per la moglie.

Serkan si confida con Eda

Dopo aver visto la quantità eccessiva di richieste, Eda chiederà aiuto ad Engin e Piril per farsi aiutare a soddisfarne almeno una parte nei tempi richiesti da Friket.

Fra le centoventi richieste della cantante, ci sarà anche la ristrutturazione della casa in cui dovrebbe soggiornare prima di esibirsi nel concerto. Nonostante l'opposizione di Serkan, Eda deciderà di iniziare i lavori di ristrutturazione per dimostrare a tutti il suo valore in campo lavorativo. Per seguire i restauri, Eda sarà costretta a passare la notte nella villa in compagnia di Serkan che preferirà rimanere con lei piuttosto che recarsi in un luogo misterioso.

Sarà in quel occasione che Serkan rivelerà a Eda di aver perso un fratello a cui aveva regalato una chitarra. A lui promise che ogni anno, il 19 agosto, si sarebbe recato in luogo ben preciso per suonarla. Dopo la confessione, la coppia si addormenterà teneramente abbracciati sul divano. Il giorno seguente arriverà la cantante Sevda che non troverà di suo gradimento la villa, rifiutandosi di esibirsi al concerto. A quel punto interverrà Eda che riuscirà a convincerla a presenziare alla festa.

Più tardi, Eda e Serkan condivideranno un momento molto intimo quando lui deciderà di suonare per lei, facendole, però, promettere di non raccontare a nessuno ciò che hanno condiviso. La vicinanza col fidanzato spingerà Eda a rendersi conto di essere sul punto di innamorarsi di lui.

L'art Life riuscirà a vendere un progetto di lampadari di design che finirà per essere portato avanti da Eda. Nel frattempo, Kaan flirterà con Melek facendosi invitare a casa sua. Lì, scoprirà il brevetto di Eda, lo fotograferà e si accorderà con un produttore per realizzare gli stessi pezzi in minor tempo. Erdem rivelerà ad Eda di provare dei sentimenti per Figen, chiedendole di aiutarlo a conquistare quest'ultima. Engin tenterà di far capire a Piril che è interessato a lei.