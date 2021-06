Nei prossimi episodi di di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 7 all’11 giugno, verrà dato ampio spazio al personaggio di Lara Martinelli. La donna, dopo essere stata messa letteralmente da parte da Roberto e Marina, deciderà di reagire e di prendersi una rivincita.

Le anticipazioni rivelano infatti che Lara inizierà un ambiguo doppio gioco, risultando attiva su due fronti. La Martinelli infatti, apparentemente, appoggerà sia Abbate che Ferri.

Un posto al sole, trame 7-11 giugno Lara inizia a lavorare per Pietro

Lara (Chiara Conti) deciderà di incontrarsi nuovamente con Abbate (Simon Grechi) per passargli preziose informazioni sulla vendita dei terreni su cui sorgono i Cantieri.

Pietro risulterà alquanto demoralizzato da come stanno procedendo gli eventi. Le anticipazioni rivelano infatti che un nuovo venditore si farà avanti, facendo saltare l'affare tra lui e Ferri. La Martinelli userà tutto il suo fascino per sedurre l'uomo e lo inviterà a discutere di questi argomenti davanti ad un aperitivo. Pietro accetterà l'offerta, ma per tutto il tempo resterà diffidente nei confronti della donna. Ad ogni modo quest'ultima lo tranquillizzerà assicurandogli che presto scoprirà il nome de del presunto acquirente che avrebbe offerto più soldi a Roberto.

Upas, spoiler fino all'11 giugno: Roberto scopre il tradimento

Lara continuerà il suo incontro con Pietro, inconsapevole del fatto che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) l'abbia seguita e spiata per tutto il tempo.

Osservando la scena, l'uomo capirà di essere stato raggirato e si infurierà tremendamente.

In seguito, quando Lara si recherà a casa sua con fare amichevole, Roberto non perderà tempo e le rinfaccerà subito di avere scoperto il suo doppio gioco. La donna però non sembrerà accusare il colpo e si giustificherà rivelando che le cose in realtà non stanno come lui pensa.

Lara, in seguito, sedurrà l’uomo per rabbonirlo e Ferri cederà alla tentazione.

Lo scontro fra Lara e Marina

Qualunque sia il piano di Lara, la donna non potrà fare a meno di scontrarsi con l'altra persona coinvolta in questa vicenda: Marina Giordano (Nina Soldano). La donna non si è mai fidata dell'ex collaboratrice di Menkov e l’ha voluta subito fuori da quest’affare.

Le anticipazioni rivelano che le due rivali si scontreranno molto duramente, in quella che viene definita una vera rissa. In seguito allo spiacevole evento, Lara cercherà di manipolare l’accaduto a proprio favore, mentre Marina avrà in mente solo la vendetta per l’affronto.