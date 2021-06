Le anticipazioni di Tempesta d'amore continuano a regalare momenti di alta tensione e di colpi di scena. Dalle trame delle puntate della longeva soap tedesca che andranno in onda da sabato 5 a venerdì 11 giugno su Rete 4, si evince che Tim Degen continuerà a star male ed Erik Vogt si sentirà in colpa e vorrebbe aiutarlo, ma Ariane Kalenberg lo terrà sotto ricatto per costringerlo a non far saltare in aria la sua vendetta contro Christoph Saalfeld. Quest’ultimo sarà disperato e non saprà come fare per salvare suo figlio. Anche Franzi Krummbiegl si metterà sulle tracce di Tim e grazie a una soffiata anonima arriverà nel luogo dove il suo amato è tenuto prigioniero.

Anticipazioni Tempesta d'amore 5-11 giugno: Tim sta male, Erik si sente in colpa

Tim senza le sue medicine accuserà febbre alta, tremori e avrà difficoltà a respirare. Erik sarà molto preoccupato per lui e vorrà aiutarlo, ma purtroppo non riuscirà a trovare le medicine di cui il ragazzo ha bisogno. Ariane, per timore di essere tradita, ricatterà il signor Vogt. Christoph porterà i soldi ai sequestratori, ma la perfida Kalenberg non libererà Tim. Disperato, l’albergatore proverà a parlare con Ariane.

Franzi sarà disperata per il rapimento del suo promesso sposo, ma non avrà nessuna intenzione di gettare la spugna: vuole ritrovarlo a tutti i costi. Così sfrutterà tutti i canali possibili per trovarlo e, grazie a un indizio pubblicato su Internet da Erik in forma anonima, riuscirà a scovare il suo nascondiglio.

Vanessa, intanto, continuerà a ignorare il dolore al ginocchio.

Rosalie si diverte con Maximilian, Michael geloso

Franzi riuscirà a entrare nella tana in cui è tenuto prigioniero Tim e proprio nel momento della liberazione il giovane Degen cadrà a terra e perderà i sensi. La frutticoltrice chiamerà i soccorsi e tutti saranno in ansia per la vita di Tim, appesa a un filo.

Nel frattempo, Ariane darà il peggio di sé perché il suo piano è stato un fiasco totale; Erik cercherà in tutti i modi di placare l'ira della dark lady. Alfons, intanto, porterà avanti la ricerca delle spille d’oro, ma con insuccesso.

Rosalie, dopo aver trascorso una bella serata di ballo con Maximilian, lo porterà a casa sua.

Michael apparirà molto geloso del legame che si è instaurato tra loro due e la donna gioirà nel sapere che il suo piano sta funzionando. Tim firmerà i documenti per essere dimesso prima dall’ospedale, a occuparsi di lui ci penserà la sua promessa sposa.

Maja cambia idea su Florian: spoiler sedicesima stagione di Tempesta d'amore

Michael, nelle nuove puntate della sedicesima stagione di Tempesta d'amore, darà una brutta notizia a Vanessa, ovvero che dovrà rinunciare ai campionati di scherma per sottoporsi a un delicato intervento al ginocchio. Successivamente, l'appartamento del dottor Niederbuhl verrà messo sottosopra dai poliziotti capitanati dal commissario Mayser, il quale è convinto che a rapire Tim sia stata Rosalie.

Anche se le banconote del riscatto sono tracciate, Ariane riuscirà a trovare un modo per usarle. Nel frattempo, Maja e Florian troveranno un coniglietto ferito nel bosco e si prenderanno cura di lui. L’animaletto, però, non vorrà mangiare e apparirà sempre più debole. La figlia adottiva di Selina si accorgerà di come il giovane Vogt sappia prendersi amorevolmente cura del coniglietto e inizierà a guardarlo con occhi diversi. Il marito di Hildergard, infine, deciderà di non partecipare più al concorso per il miglior portiere dell'hotel.