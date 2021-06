Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, Filippo dovrà sostenere un delicato intervento chirurgico e tutti i suoi familiari si stringeranno attorno a lui. Inoltre Silvia dovrà scegliere se continuare la sua relazione con Giancarlo o restare con Michele, mentre Alberto lotterà per riavere la casa.

Alberto prende una decisione inaspettata

Nella puntata di "Un posto al sole" in onda lunedì 28 giugno, Guido e Mariella tenteranno un riavvicinamento tra Michele e Silvia, ma non tutto potrebbe andare come ipotizzato.

Intanto Filippo si preparerà in vista dell'intervento, provando a non far preoccupare le persone a lui vicine. La famiglia però sarà in ansia e temerà che qualcosa possa andare storto.

Nell'episodio di martedì 29 giugno, a Guido e Mariella sembrerà ormai evidente che il matrimonio tra Michele e Silvia sia vicino al capolinea e non sapranno più cosa fare per aiutarli. Marina invece proseguirà nel lavorare intensamente ai Cantieri, trascurando però i suoi familiari: farà questo pure per permettere a Roberto di stare vicino al figlio. Intanto Filippo e Serena proveranno a rassicurare Irene sulle sorti del padre, mentre Alberto chiederà a Samuele di ridargli la casa. Dopo aver avuto l'ennesima umiliazione da parte di Barbara, opterà per prendere una decisione inaspettata.

Jimmy e Camillo vogliono completare l'album di figurine

Secondo le anticipazioni di mercoledì 30 giugno, Rossella farà il suo ritorno a Napoli e questo sembrerà riportare un poco di serenità nella vita di Silvia. Alberto sarà infuriato con Samuel e alla ricerca di denaro, così chiederà a Niko un supporto dal punto di vista legale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto Jimmy vorrà completare il suo album di figurine e proprio per questo motivo, insieme a Camillo si adopererà per cercare quelle mancanti.

Nella puntata di giovedì 1° luglio, Rossella si riterrà pronto di poter affrontare la vita con uno spirito diverso. Silvia invece dovrà scegliere tra salvare la sua famiglia, oppure vivere intensamente la sua relazione con Giancarlo.

Nel frattempo Filippo sarà sempre più vicino al giorno dell'intervento chirurgico e così si concederà un'ultima trasgressione. Inoltre Jimmy e Camillo si dovranno confrontare con una bambina alquanto impertinente.

Rossella sostiene l'ultimo esame all'università

In base agli spoiler di venerdì 2 luglio, la famiglia e gli amici di Filippo si ritroveranno tutti insieme per supportare Filippo. Intanto Rossella avrà l'ultimo esame universitario, mentre Patrizio dovrà far fronte alle conseguenze del ritorno della sua ex fidanzata. Inoltre Silvia avrà un'esperienza negativa con Giancarlo e questo sarà per lei motivo di forte agitazione. Infine Jimmy incontrerà la bambina che fa la bulla con lui e la affronterà.