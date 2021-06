Le inedite puntate di Un posto al sole, che andranno in onda sul terzo canale Rai da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio, annunciano il ritorno di Rossella Graziani. La ragazza rientrerà a Napoli dopo un periodo di assenza e sarà piuttosto determinata a completare il suo percorso di studi all'università. Silvia, invece, si ritroverà a vivere delle sensazioni contrastanti: da un lato sarà felice per sua figlia Rossella ma dall'altro sarà alquanto turbata per essersi spinta troppo in là con Giancarlo. Spazio anche a Filippo e al suo imminente intervento chirurgico che fomenterà ansia e preoccupazioni nei suoi cari.

Poco prima dell'operazione, il padre di Irene si toglierà uno sfizio. Intanto, un povero e rancoroso Alberto Palladini si rivolgerà a Niko per essere assistito in una causa giudiziaria che ordirà.

Silvia dilaniata dai sensi di colpa nelle prossime puntate di Un posto al sole

Dopo aver aggiornato Mariella sulla scoperta fatta sul conto di Silvia, Guido e sua moglie si attiveranno per provare a colmare le distanze tra la proprietaria del caffè Vulcano e Michele. Nonostante i tentativi dei coniugi Del Bue, qualcosa rischierà di prendere una piega insperata. Frattanto, Silvia sarà dilaniata dai sensi di colpa a causa del fatto di essersi spinta troppo in là con il suo spasimante Giancarlo.

Filippo, che da qualche tempo si ritrova a combattere con una brutta malattia, dovrà fare i conti con la ferma volontà di sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Tutta la famiglia sarà in apprensione per l'uomo, dato che si avrà il forte timore che qualcosa possa andare a finire male. La piccola Irene temerà per le sorti del suo papà, ma i genitori cercheranno di rassicurarla.

Marina Giordano, al fine di permettere a Roberto di stare accanto al figlio Filippo nel momento più difficile della sua vita, trascurerà la famiglia per dedicarsi appieno al lavoro e ai Cantieri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre Giancarlo continuerà a ronzare attorno a Silvia, quest'ultima sembrerà ritrovare una parvenza di normalità con il ritorno inatteso della figlia Rossella Graziani.

Spoiler Un posto al sole: Jimmy alle prese con una temibile bulletta

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Alberto la situazione non accennerà affatto a migliorare.

L'uomo si ritroverà a navigare in cattive acque finanziarie e arriverà al punto di rivolgersi a Niko per chiedergli assistenza in merito ad una causa giudiziaria.

Spazio anche al piccolo Jimmy nelle nuove puntate estive. Il figlio di Niko sarà alla ricerca di alcune figurine mancanti per poter finalmente completare il suo album. Lasciandosi convincere dall'amichetto Camillo, i due bambini si ritroveranno nel bel mezzo di un'avventura on the road in cui faranno conoscenza con una piccola ma temibile bulletta.

Anticipazioni Un posto al sole, la scelta di Silvia

In attesa di scoprire che cosa comporterà il ritorno di Rossella nella vita del suo ex ragazzo Patrizio Giordano, la figlia di Silvia cercherà di voltare pagina e di riprendere in mano le redini della sua stessa vita.

Sarà così che Rossella si accingerà ad affrontare l'ultimo esame universitario.

Al settimo cielo per il ritorno della figlia e della sua intenzione di laurearsi, Silvia sarà comunque divisa tra la famiglia e le attenzioni incessanti di Giancarlo. La moglie di Michele si ritroverà dinanzi ad un bivio e dovrà fare una dura scelta. Intanto, il giorno del delicato intervento si avvicina, ma prima di sottoporsi all'operazione, Filippo si concederà una piccola follia. Attorniato dall'affetto degli amici del Palazzo Palladini e della sua famiglia con Serena, Roberto e Irene, Filippo si accingerà, poi, ad affrontare l'intervento.