Da lunedì 28 giugno, dopo tanti anni si assenza, ritorna lo storico game show Il pranzo è servito. Il programma ideato dal leggendario Corrado, andato in onda tra gli anni 80 e gli anni 90, tornerà ad arricchire i pomeriggi del pubblico spettatore di Rai 1. Al timone di questa edizione de Il pranzo è servito ci sarà Flavio Insinna. Il conduttore e attore romano non sarà da solo in questa avventura estiva, poiché al suo fianco avrà la professoressa de L'Eredità Ginevra Pisani. Nel cast sarà presente anche un celebre comico e cabarettista che vestirà i panni del maggiordomo.

Per quanto riguarda, invece, l'assenza dell'altra professoressa Sara Arfaoui, a fare chiarezza su tutto ha provveduto lei stessa attraverso un post su Instagram.

Ginevra Pisani affiancherà Flavio Insinna ne Il pranzo è servito

In questi giorni è stata divulgata la pubblicità all'interno della quale si vedono Flavio Insinna e Ginevra Pisani annunciare il ritorno de Il pranzo è servito. La professoressa de L'Eredità, alcuni giorni fa, si è detta onorata di far parte del cast e di poter accompagnare Insinna in questo viaggio. "Ho bisogno di tutto il vostro affatto e supporto" ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Consultando la guida tv della Rai si evince che Il pranzo è servito andrà in onda dalle ore 14.00 fino alle 14.50 dal lunedì al venerdì.

I giochi, a quanto pare, resteranno i medesimi di sempre. La sfida prevede un testa a testa tra due concorrenti che dovranno aggiudicarsi le cinque portate del game show.

Maurizio Lastrico nel cast de Il pranzo è servito: aperti i casting

Il logo, le postazioni, la ruota dei piatti, il maggiordomo, tutto è rimasto invariato a quanto pare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'unica novità del programma sembra riguardare il gioco telefonico: inserito per aumentare il coinvolgimento del pubblico da casa. Il maggiordomo, il cui ruolo una volta era riservato a Vittorio Marsiglia, verrà interpretato da Maurizio Lastrico. Sono aperti i casting per prendere parte al game show come concorrente. Per potervi partecipare occorre essere maggiorenni e iscriversi al sito Casting Rai.

Non possono partecipare i dipendenti Rai e i loro parenti.

Assente la professoressa Sara Arfaoui: 'Non mi hanno consentito di esserci'

Non è passata inosservata l'assenza dell'altra professoressa de L'Eredità, programma che tornerà in onda a settembre, Sara Arfaoui. Attraverso il profilo Instagram di quest'ultima si apprende che la ragazza non sarà presente nel game show per via dei suoi impegni. "Ringrazio tanto a Flavio e gli autori per l'opportunità, purtroppo i miei impegni non hanno consentito di esserci" si legge nel post di Sara Arfaoui nel quale augura un in bocca al lupo per il nuovo programma e invita i telespettatori a seguire Il pranzo è servito.