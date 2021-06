Gli spoiler della nuova soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Yer Gök Ask, riservano molte novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 giugno su Canale 5 Eda avrà un'idea brillante e riuscirà a far ottenere all'Art Life la denominazione di "albergo ecologico". In seguito la bella Yildiz avrà una forte sintonia con Serkan Bolat, poi la coppia festeggerà il loro fidanzamento, con tanto di parenti e amici. Aydan, la madre di Serkan, però, non sarà per niente felice dell'unione tra i due e farà di tutto per ostacolare la loro felicità.

Spoiler Love is in the Air: Serkan annuncia il suo fidanzamento con Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air Eda Yildiz riuscirà a risolvere un problema alquanto serio sul lavoro: l'albergo di cui sta curando il progetto, l'Art Life, rischierà di non avere il privilegio della denominazione di "albergo ecologico", ma la donna penserà di riempire la struttura con delle piante e dei fiori, così da renderlo idoneo. Più tardi Ayfer, la zia di Eda, inviterà Serkan e con l'occasione l'uomo annuncerà che il giorno dopo ci sarà un'evento dedicato al fidanzamento tra lui e Yildiz. In seguito Eda parteciperà alla sua festa di fidanzamento "contrattuale" con Serkan, ma l'evento si svolgerà dopo varie difficoltà.

Poi la donna sarà assai umiliata da Aydan e da altri invitati, poiché la faranno passare come una persona di "bassa estrazione socio-culturale".

Eda e Serkan sempre più affiatati

Ayfer e Aydan decideranno di incontrarsi per risolvere i conflitti dei loro consanguinei. Nel frattempo Eda e Serkan sembreranno molto affiatati, tanto da mostrare segni di innamoramento, di cui entrambi si renderanno conto e ne resteranno assai stupiti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La festa di fidanzamento, però, non andrà come previsto da Eda, poiché la donna si ritroverà legata ad un uomo freddo e insensibile. A fine serata, però, Yildiz cambierà idea nei confronti dell'imprenditore: i due resteranno da soli a guardare il cielo stellato e non mancheranno le sdolcinatezze da parte di Serkan nei confronti di Eda.

Serkan sempre più dolce con Eda

Serkan avrà dei problemi con Kaan, poiché l'uomo gli soffierà un importante progetto dalle mani. Nel contempo la relazione tra Eda e Serkan andrà a gonfie vele, tanto che l’uomo sarà sempre più dolce e disponibile con la donna. Più tardi Aydan verrà a scoprire che Eda ha portato via alcuni scatoloni dalla casa di Serkan, così si convincerà del fatto che la donna abbia intenzione di trasferirsi a casa di suo figlio. Nel contempo Kaan andrà nel negozio dove lavora Melo e riuscirà subito ad attirare l’attenzione della donna. Successivamente Eda sarà colta da un momento di rabbia e dirà a Selin che lei e Serkan andranno a vivere insieme. Non ci vorrà molto prima che Selin riveli lo scoop a Piril e Aydan e sarà così che in breve tempo si creeranno delle strane voci in giro.

Aydan sarà contraria sin da subito alla relazione tra suo figlio Serkan e la bella Eda, così farà di tutto pur di far cambiare idea al giovane. Infine, la gara per l’appalto del progetto Bodrum, verrà vinta da Kaan e la vicenda farà innervosire Engin.