Ha colto tutti di sorpresa l'annuncio fatto nelle scorse ore dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. La donna ha fatto sapere con un post pubblicato sui social che ha lasciato la Mediaset, azienda dove ha avuto inizio la sua carriera da conduttrice e dove ha lavorato per 25 anni al timone di programmi di successo come Grande Fratello, Le Iene, Festivalbar, L'Isola dei Famosi.

In occasione della presentazione dei palinsesti autunnali. Piersilvio Berlusconi ha parlato della decisione presa dalla conduttrice rivelando alcuni retroscena inediti.

Piersilvio Berlusconi sull'abbandono di Alessia Marcuzzi

Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei nuovi palinsesti ha dichiarato di avere grandissimo affetto e stima per Alessia Marcuzzi. Poi, l'amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset ha aggiunto: "E' lei che ha lasciato"

Il Vicepresidente Mediaset ha poi dichiarato che Alessia è un'ottima conduttrice e piace molto, non c'è niente che non funzioni. La questione è che non sono più soliti fare contratti “di rete”, in esclusiva a prescindere dal prodotto, per questioni di efficienza. Alessia dunque si è trovata senza un prodotto suo, pronto ad andare in onda.

Piersilvio ha spiegato che con la conduttrice si era parlato anche dell’ipotesi di "Scene da un matrimonio," il nuovo programma affidato poi alla cantante Anna Tatangelo: «Ma c’erano anche questioni economiche, perché la domenica dobbiamo e vogliamo spendere poco».

I nuovi palinsesti e l'addio di Alessia Marcuzzi all'azienda

Piersilvio Berlusconi nel corso della conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti, ha dichiarato, che adora Alessia Marcuzzi e non vuole fare polemiche con lei. "Per quanto ci riguarda potrebbe essere in onda l'anno prossimo con un programma suo in prime time," ha aggiunto l'amministratore delegato Mediaset.

Poi, commentando le parole scritte nel post dalla conduttrice, ha detto: "Spero che Alessia capisca in fretta chi è e torni da noi."

La Marcuzzi infatti nel lungo messaggio in cui annuncia l'addio a Mediaset ha scritto che la pandemia ha portato tutti noi a guardarci dentro per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare.

Alessia aveva poi anche aggiunto che lei lo sta facendo e spera di non deludere se stessa e quella che è. Ci aveva poi tenuto a ringraziare tutti per la fiducia che le è stata data in questi 25 anni di carriera, per il grande affetto e per la crescita professionale. Quella di Alessia Marcuzzi è una decisione irrevocabile? O ci ripenserà e la vedremo alla conduzione di un programma tutto suo? Non resta che aspettare la nuova stagione televisiva per scoprirlo.