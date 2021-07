Si sta muovendo qualcosa tra Rosa e Deddy? È questa la domanda che si stanno facendo alcuni fan di Amici, dopo aver saputo di un possibile tentativo di riavvicinamento del cantante alla ex fidanzata. Dopo aver smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram, i due allievi della scuola potrebbero essere rimasti in buoni rapporti: il torinese, infatti, ha messo "mi piace" a un post che Di Grazia ha pubblicato sul suo account e l'ha fatto anche se lei non compare più tra le persone che segue sui social network.

Nuovi rumor sull'ex coppia di Amici

Sono passati un paio di mesi da quando è terminata la ventesima edizione di Amici e tra le tante coppie che si sono formate nella scuola è successo di tutto.

Rosa e Deddy, ad esempio, si sono lasciati subito dopo la finale, anche se l'ufficialità è stata data solamente qualche settimana dopo tramite i social network.

L'unica a parlare della rottura è stata la ballerina, che su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo col quale ha confermato i Gossip che circolavano da tempo sulla sua vita privata.

Di recente, poi, il torinese e la napoletana hanno anche smesso di seguirsi sui social, segno che dopo essersi detti addio non hanno mantenuto un buon rapporto. Questo almeno è quello che pensavano i fan fino a poche ore fa, quando il giovane artista ha compiuto un gesto che tanti hanno interpretato come un tentativo di "pace" nei confronti della ex Di Grazia.

L'atteggiamento social del cantante di Amici

I più attenti fan di Amici il 19 luglio hanno notato qualcosa di strano dando un'occhiata al profilo Instagram di Rosa. Tra i tanti "mi piace" che ha ricevuto un video che la napoletana ha pubblicato, spicca quello del suo ex fidanzato.

Deddy, dunque, ha apprezzato il reel in cui Di Grazia riproponeva una coreografia di Mattia Tuzzolino, ma la cosa più interessante non è tanto il "like", ma come si è arrivati a questo.

I blog di gossip, infatti, ricordano che i due allievi di Amici 20 hanno smesso di seguirsi sui social network da qualche settimana, quindi è strano che il cantante abbia visto e gradito l'ultimo post che la danzatrice ha caricato sul suo account.

Il pensiero che stano sposando la maggior parte dei curiosi è che il torinese non si sia trovato casualmente sulla pagina di Rosa, anzi l'avrebbe cercata di proposito magari per vedere cosa condivide con i follower dopo che la loro storia d'amore è finita.

Novità sulla prossima edizione di Amici

Deddy e Rosa hanno partecipato alla ventesima edizione di Amici, quella che è stata vinta da Giulia Stabile a maggio scorso. A proposito della ballerina 19enne, si sa che a metà settembre debutterà tra i professionisti del talent show: nel giro di pochi mesi, infatti, la giovane è passata da ricoprire il ruolo di allieva ad accompagnare i nuovi talenti della scuola nelle coreografie.

La stagione 2021/2022 del programma Mediaset, dunque, inizierà con un po' d'anticipo rispetto al passato. La prima puntata dovrebbe andare in onda alle ore 14:10 di sabato 18 settembre, giorno in cui sarà presentata la nuova classe e i sei professori che compongono la commissione interna (tutti riconfermati gli insegnanti dell'anno scorso).

Il daytime di Amici 21, invece, sarà trasmesso a partire da lunedì 19/09 e durerà circa mezz'ora: la striscia quotidiana del talent di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda dopo Uomini e Donne.

Un'altra novità di quest'anno è il ritorno tra gli autori di Luca Zanforlin: la conduttrice ha riaccolto nel cast un collega che per tanti anni l'ha affiancata dietro le quinte di molte sue trasmissioni.