Questa sera, 20 luglio 2021, torna in prima serata su Italia 1 il secondo appuntamento di uno dei concerti estivi più popolari di sempre: Battiti Live. Dopo il successo della prima puntata, il concerto estivo più amato dagli italiani punta a bissarlo questa sera in tv. A condurre come sempre sarà la coppia formata da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Ad aiutare i due esperti conduttori ci sarà anche la bellissima, giovanissima e da poco maggiorenne Mariasole Pollio. Alla giovane influencer e attrice verrà affidato il compito di interagire con il pubblico e fare da tramite tra fan e cantanti.

Battiti Live al Castello di Otranto e in giro per la Puglia

Ancora una volta Battiti Live si terrà nel castello Aragonese di Otranto, ma l'organizzazione continua a mantenere la sua idea di essere itinerante con ben 15 esibizioni che si svolgeranno in altre 15 location pugliesi: Vieste, Grottaglie, Martina Franca, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Gravina di Puglia, Fasano, Barletta, Giovinazzo, Taranto, Bari, Polignano a Mare, Brindisi, Foggia e Lecce.

La scaletta di Battiti Live questa sera

La scaletta del concerto di questa sera è stata pubblicata sui profili social da Radionorba, radio ufficiale e organizzatrice dell'evento "Battiti Live". Tanti sono i cantanti famosi a livello nazionale e mondiale, da Fedez fino ad arrivare a Baby K, passando per Francesca Michelin e tanti altri.

Ad aprire la serata sarà una star come Alessandra Amoroso che ai microfoni di Radionorba ha dichiarato: «Mi scoppia il cuore, è emozionante, un’emozione bellissima, stupenda. Nonostante le mascherine e il caldo sono lì che si dimenano e cantano. Sorriso Grande? Nasce da un momento delicato»

Di seguito la scaletta completa del concerto di questa sera:

Fedez Orietta Berti J-Ax Jake La Furia Aka7even Francesca Michielin Fred De Palma Sottotono Gigi D’Alessio Gaia Annalisa Federico Rossi La Rappresentante Di Lista Gio Evan Boro Boro Cara Alessandra Amoroso Dotan Shade Ermal Meta Jasmine Tancredi Shiva Irama Malika Ayane Boomdabash Baby K Pinguini Tattici Nucleari

I cantanti che si esibiranno in giro per la Puglia in questa puntata saranno i Pinguini Tattici Nucleari da Gravina di Puglia, Malika Ayane da Martina Franca e Shiva da Vieste.

Tutte le puntate di Battiti Live

Come negli scorsi anni, anche in questa edizione, lo show musicale sarà trasmesso per cinque puntate live dalla location del Castello Aragonese di Otranto. Le esibizioni in diretta si sono tenute venerdì 25, domenica 27 e martedì 29 giugno, giovedì 1 e sabato 3 luglio, la messa in onda ufficiale su Italia 1 questa sera, martedì 20 luglio in prima serata alle ore 21:15, con la sua seconda puntata.

Il festival continuerà poi con altri tre appuntamenti previsti per l'intero mese di agosto, uno a settimana.