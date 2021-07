Dovrebbero mancare meno di due mesi al ritorno in televisione di uno dei programmi più amati dal pubblico. Davide Maggio, infatti, ha anticipato che l'edizione 2021/2022 di Amici andrà in onda molto prima rispetto agli anni passati. Il talent-show, condotto da Maria De Filippi, esordirà su Canale 5 nel mese di settembre, tra la seconda e la terza settimana: le date plausibili per il debutto del format Mediaset, al momento, sono quelle dell'11 e del 18 settembre, entrambe di sabato pomeriggio.

Spoiler sulle nuove puntate di Amici

I fan di Amici gioiranno nell'apprendere che la prossima edizione, la numero 21, non debutterà in autunno inoltrato come accade da anni: la nuova classe, infatti, sarà presentata poco dopo la fine dell'estate, con un considerevole anticipo rispetto al solito.

Il giornalista Davide Maggio, infatti, ha informato i curiosi del fatto che gli allievi che prenderanno il posto di Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka7even, inizieranno il percorso nella scuola già nel mese di settembre, circa due mesi prima rispetto agli esordi delle passate stagioni.

In rete, inoltre, si dice che il format di Canale 5 andrà in onda a partire dalla seconda o dalla terza settimana di settembre. Sapendo che la prima puntata viene sempre trasmessa di sabato pomeriggio, si può ipotizzare che dopo le vacanze il programma verrà inserito nel palinsesto Mediaset dell'11 o del 18 settembre.

Novità sul daytime di Amici 21

Il giornalista che per primo ha spoilerato la partenza anticipata di Amici, sostiene inoltre che l'edizione 2021 debutterà a metà settembre anche in daytime.

Dopo lo speciale del sabato in cui Maria De Filippi presenterà la nuova classe, andranno subito in onda le puntate pomeridiane del talent-show, quelle che solitamente vengono trasmesse dopo il Grande Fratello Vip e prima della soap Una vita.

Davide Maggio ha anche svelato la possibile durata dell'appuntamento quotidiano con il format di Canale 5: i telespettatori, infatti, potranno assistere a mezz'ora di lezioni e momenti di divertimento in casetta degli alunni che comporranno la classe della stagione 2021/2022.

Solitamente Amici esordiva nel mese di novembre dopo una lunga serie di casting: quest'anno, invece, i provini sono iniziati un po' prima (già dopo la fine dell'edizione numero 20) e dopo l'estate saranno ufficializzati i cantanti e i ballerini che animeranno la scuola.

Indiscrezioni sul cast di Amici

Sapendo che Amici andrà in onda a partire dalla seconda o dalla terza settimana di settembre, i fan e i giornalisti sono già alla ricerca di informazioni sul cast che animerà le nuove puntate.

Nei giorni scorsi, ad esempio, è circolata una voce secondo la quale Arisa avrebbe rifiutato un cospicuo cachet per partecipare come concorrente alla stagione 2021 di Pechino Express. La cantante, infatti, avrebbe preferito bissare l'esperienza da professoressa nel programma di Maria De Filippi. Anche tutti gli altri insegnanti sarebbero confermati: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini saliranno in cattedra tra un paio di mesi.

Per quanto riguarda i professionisti, si sa che Giulia Stabile ne è già entrata a far parte. La vincitrice dell'edizione 2020 del talent-show è nel corpo di ballo del programma Mediaset e dopo l'estate affiancherà colleghi esperti come Elena D'Amario e Simone Nolasco.

Anche tra gli autori c'è una piccola novità: dopo anni di esperienze in altre trasmissioni, sia Rai che Mediaset, Luca Zanforlin ha deciso di tornare ad affiancare l'amica Maria De Filippi dietro le quinte dello show che quest'anno festeggia la sua 21esima stagione.