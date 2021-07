I concorrenti di Amici 20 hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di Lorella Cuccarini. La showgirl e conduttrice, che quest'anno è tornata a Mediaset nelle vesti di professoressa del talent show di Maria De Filippi, la sera del 30 giugno ha organizzato una vera e propria reunion a casa sua, con alcuni dei concorrenti di questa ultima edizione del programma. Tra i presenti, come testimoniato sui profili social della stessa Lorella, anche le ballerine Rosa e Martina, che sono state tra le più discusse della ventesima edizione in onda su Canale 5.

La reunion di Amici 20 a casa di Lorella Cuccarini

Nel dettaglio, Lorella Cuccarini ha scelto di organizzare una vera e propria rimpatriata nella sua abitazione romana, con diversi dei concorrenti che hanno preso parte all'ultima stagione del talent show di successo condotto da Maria De Filippi.

Tra i presenti vi erano i tre ballerini Rosa, Martina e Alessandro. Una serata goliardica, durante la quale gli ex allievi della scuola di Amici 20, si sono cimentati in una serie di balli scatenati ma anche in un karaoke improvvisato, al quale hanno partecipato anche i figli di Lorella Cuccarini. E così, la showgirl conferma di aver mantenuto un ottimo rapporto con i ragazzi che quest'anno ha avuto modo di seguire in prima persona durante l'avventura al serale di Amici di Maria De Filippi.

Il successo di Amici 20 e il ritorno di Lorella Cuccarini a Mediaset

Un'edizione che è stata coronata da risultati d'ascolto eccezionali in prime time, con una media di ben sei milioni di spettatori e picchi di oltre il 35% di share.

Un grande successo per tutto il gruppo di lavoro di Maria De Filippi e in primis per la prof Cuccarini, tornata in grande spolvero a Mediaset dopo un lungo periodo trascorso in Rai, alla guida di diverse trasmissioni come La Vita in diretta. E adesso si pensa a quella che sarà la prossima edizione di Amici: i casting per la ventunesima stagione sono già cominciati e proseguiranno per gran parte dell'estate.

Al via i casting per Amici 21: non si esclude il ritorno della prof Cuccarini nel talent show

Il talent show riaprirà di nuovo i battenti a partire da metà novembre anche se, ad oggi, non si hanno ancora conferme ufficiali su quello che sarà il cast di professori. Lorella Cuccarini, però, in una serie di interviste e dirette social, non ha escluso che le piacerebbe poter tornare di nuovo a vestire i panni di insegnante di ballo all'interno della scuola più famosa d'Italia.

In queste ultime settimane, inoltre, il nome di Lorella era stato accostato anche alla nuova domenica pomeriggio di Canale 5. Alla fine, però, sembrerebbe che l'ipotesi non si sia concretizzata.