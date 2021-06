Nuove indiscrezioni sui palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva autunnale 2021-2022. Su Canale 5, infatti, approderà in prima serata un nuovo talent show dal titolo Star in the Star, che ha tutte le carte in tavola per ottenere dei buoni risultati dal punto di vista auditel. Al centro di questa trasmissione ci saranno le imitazioni dei personaggi famosi, ma si aggiungerà anche l'elemento di indagine che renderà tutto più avvincente. La conduzione di questo nuovo talent show, in un primo momento, pare fosse stata proposta a Lorella Cuccarini, ma la presentatrice avrebbe declinato l'offerta.

Lorella Cuccarini sarebbe stata scelta da Mediaset per un nuovo talent show

Nel dettaglio, per i prossimi palinsesti autunnali Mediaset, è confermata la messa in onda di Star in the Star, il talent show che per certi aspetti ricalcherà un po' la struttura di Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato, due programmi di successo condotti rispettivamente da Carlo Conti e Milly Carlucci, in onda su Rai 1.

Un format che in Germania ha ottenuto dei buoni risultati dal punto di vista auditel con la conduzione di Michelle Hunziker, al punto che in un primo momento si era parlato anche di un possibile approdo della showgirl svizzera al timone di questo show. A quanto pare, però, stando alle anticipazioni riportate sulle pagine di TvBlog, in un primo momento per la conduzione di questo nuovo show si era pensato a Lorella Cuccarini.

Il rifiuto di Lorella Cuccarini alla prima serata di Canale 5

La conduttrice, tornata in auge su Canale 5 come insegnante di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, pare fosse in pole position per approdare al timone di Star in the star, a partire dalla prossima stagione tv autunnale.

Alla fine, però, sembrerebbe che la trattativa non sia andata in porto e che Lorella Cuccarini abbia preferito declinare la proposta. La professoressa di Amici 20, quindi, ha preferito rifiutare la prima serata di Canale 5, in attesa di nuovi progetti che potrebbero segnare il suo ritorno in punta stabile sulla rete ammiraglia del Biscione.

Ilary Blasi al timone di Star in the star su Canale 5

Successivamente, poi, sembrerebbe che si sia pensato di affidare lo show a Paolo Bonolis, ma a quanto pare anche lui avrebbe detto no a questo nuovo talent show. E così, la scelta finale sarebbe ricaduta su Ilary Blasi, reduce dal buon successo di ascolti registrato quest'anno con la conduzione de L'Isola dei famosi in onda su Canale 5.

Dal prossimo autunno, quindi, sarà proprio la signora Totti a prendere in mano le redini di questo nuovo attesissimo talent show con personaggi famosi, destinato ad occupare la prima serata del giovedì.