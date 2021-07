È un'indiscrezione molto interessante quella che ha riportato il giornalista Francesco Fredella sulla famiglia di Belen Rodriguez. Stando ad una voce che è arrivata all'orecchio degli esperti di Gossip, due persone molto vicine all'argentina potrebbero partecipare ad un noto reality-show. Papà Gustavo e Antonino Spinalbese, compagno della soubrette e padre della figlia che sta per dare alla luce, sarebbero in lizza per un posto nel cast della nuova edizione di Pechino Express.

Rumor sul futuro in tv dei familiari di Belen

Anche se sta per diventare mamma per la seconda volta, in queste ore Belen è finita al centro del gossip per una notizia che la riguarda indirettamente.

I giornalisti, infatti, stanno ipotizzando un futuro in televisione per due membri della famiglia Rodriguez, il papà della showgirl e il giovane fidanzato.

Stando ad un rumor che non ha ancora trovato conferme nelle voci dei diretti interessati, tra qualche mese il signor Gustavo e Antonino Spinalbese potrebbero intraprendere un'avventura in coppia. Pare che i due siano tra i candidati al ruolo di concorrenti della prossima edizione di Pechino Express, la prima che sarà trasmessa su Sky e non più su Rai 2 dopo un anno di stop.

Il compagno e il padre dell'argentina, dunque, a breve potrebbero lasciare l'Italia per iniziare un percorso avventuroso dall'altra parte del mondo e soprattutto lontano dalla loro amatissima figlia e compagna.

La seconda dolce attesa di Belen

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul possibile esordio in televisione del papà e del fidanzato di Belen, i curiosi non vedono l'ora di scoprire quando nascerà la secondogenita della soubrette. Dovrebbero mancare pochi giorni al parto, tant'è che la stessa Rodriguez di recente ha usato i social network per informare i fan del fatto che ha superato la 37esima settimana di gestazione e che sta per "esplodere".

La piccola Luna Marie, però, non è ancora venuta al mondo, perciò l'argentina si gode la famiglia e soprattutto il piccolo Santiago in un'isolata villa con piscina.

Il mese di luglio, comunque, dovrebbe essere quello buono per la conduttrice di Tu sì que vales per diventare mamma per la seconda volta. Sono passati più di sette anni dalla nascita del bambino frutto dell'amore con Stefano De Martino, perciò Belen non vede l'ora di rivivere quelle sensazioni, ma stavolta con una femminuccia.

Il colpo di fulmine tra Belen e il giovane Spinalbese

Non è passato neppure un anno da quando Belen Rodriguez è stata paparazzata per la prima volta con Antonino Spinalbese. Era l'estate del 2020 quando in rete e sulle riviste di gossip si cominciava a parlare di un possibile nuovo amore per l'argentina, il primo importante dopo la seconda separazione da Stefano De Martino.

Come lei stessa ha raccontato in varie interviste, quello vissuto con il parrucchiere è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tra i due è scoccata la scintilla tra Milano e Ibiza, dove hanno trascorso le vacanze cercando di non dare troppo nell'occhio.

In quel periodo, inoltre, la conduttrice Mediaset ha perso il bambino che aspettava dal giovane compagno: provati dal dolore di quella perdita, i due innamorati hanno deciso di riprovarci subito e hanno "messa in cantiere" la piccola Luna Marie.

La secondogenita della showgirl, dunque, dovrebbe nascere a circa un anno di distanza dal primo incontro tra i suoi genitori, gli stessi che in questi mesi si sono mostrati sempre più uniti ed innamorati anche sui social network. Belen, però, stavolta ha deciso di condividere meno della sua gravidanza, tant'è che si è detta gelosa del periodo d'oro che sta vivendo nel privato.