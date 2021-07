Amici 21 tornerà in onda su Canale 5 il prossimo mese di settembre. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno giocherà d'anticipo visto che il debutto dell'edizione 2021/2022 è in programma già il prossimo sabato 18 settembre, sempre nella fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Una prima puntata molto attesa, durante la quale ci sarà la presentazione della nuova classe di allievi ma anche il ricordo di un ex protagonista del talent, scomparso prematuramente. Trattasi del giovane cantante Michele Merlo.

Maria De Filippi e l'omaggio per Michele Merlo ad Amici 21

Qualche mese fa, la notizia della morte di Michele Merlo, ex allievo del talent show di Maria De Filippi, ha lasciato tutti senza parole.

Il giovane cantante è scomparso a soli 26 anni per un'emorragia cerebrale dovuta da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Un dolore immenso per la mamma e il papà di Michele ma anche per tutti i fan e le persone che hanno avuto modo di conoscerlo nel corso di questi anni. Tra questi anche Maria De Filippi, che dal profilo ufficiale Instagram di Amici, aveva pubblicato un commovente messaggio d'addio per il giovane Michele.

La prima puntata di Amici 21 nel ricordo di Michele

La padrona di casa di Amici, in quell'occasione, ammise che fin dal primo momento Michele aveva colpito tutti per la sua generosità, la bontà e la sua sensibilità.

E, in vista della prima puntata di Amici 21, sembrerebbe proprio che Maria De Filippi abbia intenzione di ricordare ulteriormente Michele, proprio nella trasmissione che gli ha permesso di raggiungere la popolarità e di coronare in parte il suo sogno di poter fare musica.

Secondo a quanto riportato dalla segnalazione di Amedeo Venza, per la prima puntata di Amici 21 che sarà trasmessa il 18 settembre su Canale 5, è in programma anche un doveroso e commovente omaggio per Michele Merlo, che all'epoca della sua partecipazione al talent show, si faceva chiamare con lo pseudonimo di Mike Bird.

Aka7even ed Emma ricordano Michele Merlo in tv e sui social

E chissà se, in vista di questo omaggio che verrà fatto a Michele, Maria De Filippi non riuscirà a coinvolgere anche Emma Marrone, che in quell'edizione di Amici era la coach del cantante nella fase serale.

Anche Emma, sui social, ha ricordato più volte Michele dopo la notizia della sua morte e si è recata anche in visita dai genitori, durante i giorni in cui si svolsero i funerali del giovane cantante.

Recentemente Michele è stato ricordato anche da Aka7even, protagonista dell'ultima edizione di Amici, sul palco di Battiti Live. In quell'occasione, Aka7even decise di dedicare a Michele il brano "Mi manchi".