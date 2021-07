Il cast della sesta edizione del GF Vip, sembra prendere forma ogni giorno di più. Ad oggi, 22 luglio, sono trapelati parecchi nomi di aspiranti concorrenti, alcuni ancora in trattativa con Mediaset e altri probabilmente già certi di partecipare al reality-show. Le ultime celebrità che sono state accostate al programma di Canale 5, sono Elena Morali, un bellissimo quanto sconosciuto modello e un ex cantante di Amici molto attivo sui social network.

Ultimi pettegolezzi sui protagonisti del GF Vip 6

Gli abitanti della casa del GF Vip, saranno presentati solamente tra qualche settimana, ma sul web sono tantissime le indiscrezioni che circolano sui personaggi famosi che potrebbero varcare la soglia della porta rossa a metà settembre.

Amedeo Venza, ad esempio, in queste ore ha fatto il nome di una celebrità che fino ad ora non era ancora stata tirata in ballo. In una storia che ha pubblicato su Instagram il 22 luglio, il pugliese ha scritto: "Trattativa in corso per Elena Morali".

La showgirl e volto di Colorado, dunque, sarebbe tra i candidati al ruolo di "vippone" della sesta edizione del format che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo. La ragazza ha già partecipato a programmi del genere, come La Pupa e il Secchione e L'isola dei Famosi, ma è anche grazie al Gossip che è costantemente al centro dell'attenzione (è stata legata a lungo al comico Scintilla, mentre oggi fa coppia con Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric).

Tanti candidati al ruolo di 'vippone' del GF Vip

Alberto Dandolo, invece, si è sbilanciato in parte su un probabile concorrente del GF Vip.

In una nota rubrica che tiene su un settimanale di gossip, il giornalista ha descritto un futuro abitante della casa con queste parole: "È un cantante uscito da un talent che ha anche partecipato ad un reality".

I siti hanno indagato su questo personaggio, e l'ipotesi più accreditata e che possa trattarsi di Luca Vismara, ex allievo di Amici di Maria De FIlippi e anche ex naufrago di una recente edizione dell'Isola dei Famosi.

Un altro ragazzo che a metà settembre potrebbe andare a vivere tra le mura di Cinecittà, è Andrea Casalino.

Il giovane in questione è un affermato modello che solo su Instagram ha quasi 150mila fan: il pubblico di Canale 5 potrebbe imparare a conoscere meglio questo bellissimo indossatore alla sua prima esperienza importante in televisione.

Attori, soubrette ed 'ex di' per il GF Vip 6

Altre celebrità che in queste ore sono state accostate alla sesta edizione del GF Vip, provengono da settori dello spettacolo molto diversi: tra questi spiccano attori, showgirl in cerca di rilancio, imprenditori conosciuti per le loro ex e artisti legati al mondo della musica o dello sport.

Nell'elenco dei possibili concorrenti del reality-show Mediaset, dunque, si possono trovare: Alex Belli, Ainett Stephens (nota per il ruolo di "gatta nera" a Il Mercante in fiera), Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (vecchia conoscenza di Belen Rodriguez e di Dayane Mello).

Altri personaggi famosi che sarebbero ancora in trattativa con Mediaset, invece, sono: la cantante Anna Oxa, la soubrette Pamela Prati, l'opinionista Miriana Trevisan e la valletta Elena Morali.

Sarebbe saltata all'ultimo momento, infine, la partecipazione di Giovanni Ciacci al programma di Canale 5. Lo stilista è stato accostato al cast del Grande Fratello Vip mesi fa, ma in queste ore si è vociferato che non rientrerebbe più nella "lista dei desideri" della produzione, ancora al lavoro per mettere su un cast stellare che non faccia rimpiangere quello amatissimo della quinta edizione.