Amici 21 debutterà il prossimo settembre con la nuova edizione prevista su Canale 5. Tante le indiscrezioni e i retroscena circolati nel corso di queste ore, tra cui quello di un possibile ricordo omaggio per Michele Merlo, il giovane cantante recentemente scomparso dopo aver lottato contro un'emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante, che purtroppo gli è costata la vita. Nei giorni scorsi, si era parlato di un omaggio che la conduttrice del talent show pare stesse organizzando per la puntata d'esordio della ventunesima edizione del talent, ma a quanto pare non dovrebbe essere così.

Michele Merlo, l'ipotesi di un ricordo-omaggio alla prima di Amici 21

Nel dettaglio, sul web e sui social si sono rincorse delle voci legate ad un possibile omaggio di Michele Merlo nel corso della prima puntata di Amici 21, in programma su Canale 5 il prossimo 18 settembre.

Il giovane cantante, che in passato è stato uno degli allievi del talent show Mediaset di Canale 5, è scomparso dopo una leucemia fulminante che non gli ha dato scampo. Un grandissimo dolore per i familiari di Michele ma anche per Maria De Filippi e tutta la squadra di Amici.

Il retroscena su Amici 21 e l'omaggio all'ex allievo Michele

La conduttrice, nei giorni successivi alla tremenda notizia, ha ricordato Michele sui social con un toccante messaggio che non è passato inosservato, col quale ha ammesso che lo ricorderà per sempre per la sua sensibilità e la sua dolcezza. Un lutto che ha spiazzato anche i tantissimi fan che seguono la trasmissione di Canale 5, molti dei quali avevano gioito alla notizia del possibile omaggio per Michele Merlo durante il primo appuntamento della prossima stagione di Amici 21.

A quanto pare, però, questa non sarà la realtà dei fatti. A fare un po' di chiarezza è stato il settimanale Gente, che in queste ore ha lanciato un retroscena su quello che dovrebbe succedere durante la prossima edizione del talent show Mediaset, ritenendo altamente improbabile che possa esserci un omaggio per Michele.

'Improbabile un ricordo per Michele Merlo ad Amici 21', scrive il settimanale Gente

"Improbabile, secondo quanto trapela, che l'edizione di quest'anno si apra con un ricordo-celebrazione dell'ex concorrente Michele Merlo, morto a giugno", scrive il settimanale in merito alle voci circolate in questi giorni. "Non sarebbe nello stile di Maria, fanno sapere, tornare a rimestare nel dolore aprendo una ferita che cerca faticosamente di cicatrizzare", fa sapere ancora la rivista riportando questo retroscena sul dietro le quinte di Amici 21 e su quello che accadrà durante la prima puntata del prossimo 18 settembre.