Prosegue l'appuntamento con la soap Un posto al sole e le anticipazioni delle puntate, in onda dal 2 al 6 agosto 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Marina e Fabrizio che diventerà sempre più problematico. Intanto Samuel si renderà conto di essere sempre più deluso dall'amore e dall'amicizia, motivo per il quale prenderà in considerazione l'idea di lasciare definitivamente Palazzo Palladini.

Marina e Fabrizio sempre più in crisi: anticipazioni Un posto al sole 2-6 agosto

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in programma nella settimana 2-6 agosto, rivelano che Giorgia una donna appartenente al passato di Fabrizio, tornerà di nuovo in scena e potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla vita dell'uomo.

Intanto, il rapporto tra Marina e Fabrizio continuerà a non essere dei migliori e tra i due ci saranno un bel po' di problemi da dover affrontare.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera di Rai 3 rivelano che Samuel si ritroverà sempre più in crisi, demotivato dal fatto di aver perso fiducia sia nell'amore che nei rapporti di amicizia. Proprio per questo motivo, deciderà di allontanarsi da Palazzo Palladini e quindi di andare via.

Samuel lascia palazzo Palladini

Al tempo stesso, Samuel cercherà in tutti i modi di gettarsi alle spalle quello che è successo e quindi la forte delusione d'amore che ha subito. Ma che farà ora Vittorio con Speranza? Tra i due si accenderà la fiamma della passione oppure no?

E poi, ancora, gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole al 6 agosto 2021 rivelano che Marina offrirà il suo aiuto e il suo sostegno a Roberto Ferri, che apparirà sempre più sconfortato e al tempo stesso demotivato.

Nel frattempo, Michele potrà tirare un sospiro di sollievo: la situazione per lui sarà in netto miglioramento e il suo libro sarà pubblicato a breve.

Intanto, però, l'uomo deciderà di riprendere in mano anche le redini del suo rapporto con Silvia e cercherà di riavvicinarsi di nuovo a sua moglie, dopo il periodo di crisi che hanno vissuto. Quale sarà a questo punto la reazione della donna?

Silvia decide di partire con Michele: trame Un posto al sole 2-6 agosto

Alla fine, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 6 agosto 2021 rivelano che Silvia deciderà di partire con Michele per Indica, provando così a dare una seconda chance al loro rapporto.

Tale scelta, però, manderà in crisi Giancarlo: l'uomo non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla donna di cui si è innamorato.

Mentre Serena e la piccola Irene si godono delle giornate di relax al mare, Filippo continuerà a fare le terapie per cercare di recuperare la memoria degli eventi del suo passato. Patrizio, invece, per poter dare una mano a Clara si improvviserà baby-sitter. La ragazza pur essendo grata al ragazzo per l'aiuto che vuole darle, gli farà presente che non intende ancora coinvolgerlo nei suoi problemi, motivo per il quale gli farà presente che intende fare tutto da sola. Insomma, le nuove puntate della soap di Rai 3 in onda dal 2 al 6 agosto, si preannunciano imperdibili per i numerosissimi fan che seguono con grande interesse le vicende dei protagonisti di palazzo Palladini.

Inizia la pausa estiva per Un posto al sole

Quella di venerdì, però, sarà l'ultima puntata di questo ciclo di appuntamenti prima dell'inizio della pausa estiva della soap che durerà due settimane. Come di consueto, anche quest'anno Un posto al sole osserverà un turno di stop che partirà dal prossimo lunedì 9 agosto e proseguirà fino al prossimo venerdì 20 agosto. I nuovi episodi, in prima visione assoluta, riprenderanno su Rai 3 a partire da lunedì 23 agosto, come sempre nella fascia oraria dell'access prime time.