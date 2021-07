Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 saranno incentrate su Steffy e sull'evoluzione del suo stato di salute. Si verrà a sapere che la giovane avrà riportato delle fratture alle costole a causa dell'impatto contro l'auto di Bill e ciò le causerà dei dolori insopportabili. Pertanto la figlia di Ridge comincerà ad assumere degli antidolorifici. Sally intanto si riprenderà dopo aver avuto un grave attacco di panico e chiederà scusa a Wyatt e Flo per aver mentito.

Steffy continua a essere dolorante a causa delle costole fratturate

Le trame di Beautiful relative all'episodio in onda sabato 31 luglio, vedranno nuovamente al centro della scena Steffy Forrester. La giovane si sarà risvegliata dal coma ma, sin da subito, mostrerà tutta la sua sofferenza per dei dolori lancinanti al costato. Il dottor Finnegan che l'avrà i cura, le farà fare ulteriori radiografie e comunicherà di aver riscontrato delle fratture alle costole. Sarà questo il motivo del dolore accusato da Steffy. Nonostante ciò, il medico rassicurerà Ridge, Brooke, Liam e Bill sul fatto che la giovane si riprenderà al più presto.

Steffy assume gli antidolorifici, Sally si riprende e chiede scusa

Nel corso della puntate in onda il 31 luglio e il 1° agosto, Steffy sarà riluttante ad assumere gli antidolorifici prescritti dal dottor Finnegan, ma i dolori saranno talmente insopportabili da indurre la giovane Forrester a cambiare idea. Anche Sally sarà ricoverata in ospedale dopo il malore accusato durante il confronto con Wyatt e Flo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane si riprenderà presto e i medici, dopo averla visitata, arriveranno alla conclusione che il malore sarà stato causato da un attacco di panico. Sally coglierà quindi l'occasione per chiedere scusa a tutti per aver mentito.

Beautiful, anticipazioni prossime puntate: Steffy torna a casa

Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, Sally chiederà perdono a Wyatt per tutte le menzogne dette e a stessa cosa farà la dottoressa Escobar con Flo.

Steffy invece, verrà dimessa dall'ospedale e Liam e Hope prepareranno una festicciola per darle il bentornata a casa. Wyatt e Flo decideranno in seguito, di raccontare anche a Katie la verità su Sally e la minore delle Logan non prenderà affatto bene la notizia. Cosa deciderà di fare Katie? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Per non perdere nulla di ciò che accade in Beautiful, si ricorda che la soap Tv americana va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 13:40. La domenica invece, l'appuntamento è alle 14. Su Mediaset Infinity inoltre, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.