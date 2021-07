I fan di Amici possono gioire: l'edizione 2021 debutterà su Canale 5 metà settembre e andrà in onda per molti mesi. Un'indiscrezione che sta facendo il giro della rete in questi giorni, fa sapere che la scelta di anticipare l'esordio del talent-show non implica che il programma terminerà prima del solito. Per quanto riguarda il cast, tutti e sei i professori dell'anno scorso sono stati confermati: le uniche novità saranno gli allievi della scuola.

Spoiler sulla nuova edizione di Amici

Manca sempre meno al ritorno su Canale 5 di uno dei programmi più amati dal pubblico: Amici, infatti, dovrebbe esordire con un mese e mezzo d'anticipo rispetto al solito, a settembre anziché a novembre.

Il primo speciale del sabato dell'edizione 2021, dunque, andrà in onda sabato 18/09, mentre il daytime farà compagnia ai telespettatori a partire dal lunedì successivo per circa mezz'ora al giorno.

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate di recente sulla nuova stagione del talent-show di Maria De Filippi, c'è quella sulla durata intera della trasmissione. Chi pensava che cominciando prima il format sarebbe terminato anche prima (non a maggio come accade ogni anno), potrebbe doversi ricredere.

Sui social network, infatti, stanno circolando dei rumors secondo i quali: "Pur iniziando prima, Amici 21 non dovrebbe finire in anticipo".

L'edizione in partenza a breve, dunque, dovrebbe occupare il palinsesto di Mediaset per parecchi mesi, più o meno da metà settembre a maggio, quando solitamente viene trasmessa l'ultima puntata della fase serale.

La commissione interna di Amici 21

Un'altra notizia che sta circolando sulla prossima edizione di Amici, è quella riguardante il cast che Maria De Filippi sta mettendo su proprio in queste settimane.

I blog di Gossip e Amedeo Venza, dunque, fanno sapere che tutti e sei gli insegnanti della precedente stagione sono stati confermati anche per quella in partenza il 18 settembre su Canale 5.

Sul profilo Instagram dell'influencer pugliese, ad esempio, in queste ore si legge: "Confermati tutti i professori della scorsa edizione. Per il ballo Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Per il canto Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa".

La conduttrice, dunque, ha deciso di puntare di nuovo sulla commissione interna che pochi mesi fa ha contribuito al successo del serale: erano anni che Amici non faceva registrare ascolti alti come quelli di marzo, aprile e maggio 2021, e il merito è anche di chi ha seguito e supportato gli allievi.

Attesa per la nuova classe di Amici

L'unica vera novità che Amici 21 proporrà al pubblico, sono gli allievi che comporranno la classe dell'edizione 2021. Tra un mese e mezzo circa, infatti, saranno presentati i cantanti e i ballerini che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Deddy e Alessandro Cavallo, alcune delle "star" della passata stagione.

Sono ancora in corso i provini per i talenti che ambiscono a entrare nella scuola, quindi le scelte definitive su chi sarà ammesso e chi no non sono ancora state fatte.

Il programma di Canale 5 quest'anno spegnerà 21 candeline, un traguardo importante e che pochi altri format riescono a raggiungere. Il merito del successo del talent-show, è sicuramente della padrona di casa ma anche dei ragazzi che ogni anno conquistano il pubblico con la loro arte, la stessa con la quale sperano un giorno di poter vivere.

Molti artisti che hanno partecipato ad Amici oggi sono affermati nella musica o nella danza: Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino e Elena D'Amario tra gli altri.