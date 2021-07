Dal prossimo settembre riprenderà l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda su Rai 1, rivelano che ci saranno dei colpi di scena del tutto inaspettati. Occhi puntati in primis sulle nuove vicende di casa Amato: la famiglia capitanata da Giuseppe sarà al centro di clamorosi colpi di scena che non passeranno inosservati e che avranno delle conseguenze inattese. In particolar modo, i figli di Giuseppe, Salvatore e Tina, scopriranno di avere una sorellastra.

Giuseppe verrà smascherato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, in onda a partire dal prossimo 13 settembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà un gradito ritorno in casa Amato.

Trattasi di Tina, figlia di Giuseppe e Agnese la quale, dopo un lungo periodo di assenza durante il quale si è affermata come cantante, ritornerà di nuovo a Milano, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e ricostruire così il rapporto con i suoi familiari che non vede da un po' di tempo. Tuttavia, in casa Amato ben presto si ritroveranno a fare i conti con un vero e proprio 'ciclone' che non passerà inosservato e che vedrà protagonista il capofamiglia Giuseppe.

L'amante di Giuseppe arriva a Milano

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che finalmente verrà alla luce cosa è successo nei mesi in cui Giuseppe Amato è stato in Germania, lontano dai suoi familiari, al punto da far perdere completamente le sue tracce.

In città, infatti, arriverà Petra, la donna con la quale Giuseppe ha avuto un rapporto sentimentale proprio durante il periodo in cui è emigrato.

Petra tornerà di nuovo nella vita di Giuseppe, causando un bel po' di scompiglio e portando con se anche il frutto della loro passione e del loro amore. Giuseppe e Petra, infatti, hanno una figlia e la ragazzina arriverà a Milano con sua mamma pronta a ricucire il rapporto anche col suo papà.

Salvatore e Tina scoprono di avere una sorellastra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Un vero e proprio choc per tutti i componenti di casa Amato, in particolar modo per Salvatore e Tina, i quali scopriranno di avere una sorellastra di cui fino a questo momento ne ignoravano completamente l'esistenza. Un momento che non sarà per niente facile per Giuseppe, il quale si ritroverà inchiodato alle sue responsabilità di padre e dovrà far chiarezza con i suoi figli ma soprattutto con sua moglie Agnese.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che anche per la donna sarà un vero e proprio choc scoprire che suo marito l'ha ingannata e che per tutto questo tempo gli ha taciuto un segreto così grande.