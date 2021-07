Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita, e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 2 all'8 agosto 2021 rivelano che Felipe continuerà a nutrire dei dubbi nei confronti di sua moglie Genoveva in merito all'omicidio di Marcia.

Per Camino e Ildefonso, invece, arriverà il momento di celebrare le nozze e di diventare ufficialmente marito e moglie.

Felipe non si fida di sua moglie: anticipazioni Una Vita 2-8 agosto 2021

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda fino all'8 agosto su Canale 5 riportano che Felipe deciderà ci continuare ad indagare sull'alibi di Genoveva nel giorno in cui è stata assassinata Marcia.

L'avvocato, quindi, malgrado sua moglie continui a professarsi innocente, non si fiderà di lei e vorrà vederci chiaro sul caso della domestica brasiliana, ritrovata morta all'interno del parco di Acacias.

Tuttavia, i dubbi e i sospetti di Felipe finiranno per mandare su tutte le furie Genoveva. La dark lady di Acacias, infatti, si scaglierà contro l'avvocato, facendogli presente che da questo momento in poi non tollererà più ulteriori dubbi sul suo conto.

Genoveva nei guai: anche Mendez non si fida di lei

Intanto anche Mendez, dopo le prime indagini sul caso della domestica, finirà per ritenere Genoveva responsabile non solo della morte di Marcia, ma anche dell'assassinio di Ursula. Per il commissario, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Santiago sia innocente ed estraneo ai fatti.

Gli spoiler di Una Vita dal 2 all'8 agosto 2021 evidenziano che Ildefonso e Camino decideranno di affrettare la data del loro matrimonio. Proprio per questo motivo, il ragazzo chiederà a sua madre il permesso di poter celebrare le nozze per coronare il sogno d'amore con la donna della sua vita.

L'arresto di Cesareo: anticipazioni Una Vita 2-8 agosto 2021

Alla fine, il momento tanto atteso arriverà: Ildefonso e Camino convoleranno a nozze, così come Cinta ed Emilio. Le due coppie di Acacias, quindi, diventeranno a tutti gli effetti marito e moglie.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel frattempo arriverà il momento degli interrogatori di Genoveva e Cesareo.

Il commissario Mendez finirà per arrestare Cesareo, ritenuto responsabile della morte di Marcia. Felipe verrà messo al corrente della notizia da Liberto, e l'avvocato non ci penserà su due volte nel fornire il suo aiuto legale al guardiano che dirà ad Alvarez Hermoso di essere innocente.