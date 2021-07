Andrea Zenga finisce al centro del Gossip in questa calda estate 2021. Il protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, nel corso della giornata del 24 luglio, è stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa, ma senza la sua amata fidanzata Rosalinda Cannavò, che ha incontrato proprio durante il reality show di Canale 5. A riportare la segnalazione su Zenga è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale poi ha aggiunto che la persona in questione vista con Zenga, potrebbe essere una sua collega di lavoro.

La segnalazione su Andrea Zenga: beccato in aeroporto con un'altra donna e senza Rosalinda

Nel dettaglio, Andrea Zenga aveva annunciato sui social di essere in partenza senza la sua fidanzata Rosalinda, direzione Sardegna, per motivi di lavoro.

Nella mattinata del 24 luglio, però, Andrea è stato beccato e "paparazzato" da alcune fan in aeroporto a Milano, in compagnia di quella che inizialmente è apparsa come una donna misteriosa.

I due sono stati beccati mentre si avviavano insieme in aeroporto, diretti a prendere il volo che li avrebbe portati in Sardegna.

La donna misteriosa al fianco di Zenga dovrebbe essere una sua collega di lavoro

Deianira Marzano, sui social, ha subito riportato le segnalazioni che le arrivavano sul conto di Zenga.

Tuttavia, è stata la stessa Deianira a rivelare che quella donna con cui è stato visto il ragazzo potrebbe essere una collega di lavoro.

I due, infatti, dovrebbero far parte della stessa agenzia e quindi sarebbe questo il motivo per il quale sono stati beccati insieme mentre prendevano lo stesso aereo.

Insomma, sembrerebbe che la donna in compagnia di Zenga sia soltanto una collega della sua stessa agenzia, anche se a questo punto Deianira si è chiesta come mai lo stesso Andrea non l'abbia presentata subito ai suoi fan social, evitando quindi possibili fraintendimenti.

La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip 5

In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Andrea dopo queste indiscrezioni sul suo conto, in una recente intervista sia lui che Rosalinda Cannavò hanno confermato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

La coppia, che si è formata tra le mura del Grande Fratello Vip 5, ha ammesso che tra di loro vi è una fortissima passione, al punto che Rosalinda ha ammesso di aver "testato" ogni spazio della casa di Andrea.

Insomma, dopo il reality show i due si sono "divertiti" insieme e tutto lascerebbe pensare che questa storia d'amore abbia davvero i presupposti giusti per durare a lungo.