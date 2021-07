Disavventura per Andrea Zenga e la sua fidanzata Rosalinda Cannavò, i quali sui social hanno raccontato la disavventura che stanno vivendo in aereo, nel viaggio di ritorno dalla Sicilia. Il volo che i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip avevano prenotato ha subito dei ritardi a causa dell'eruzione dell'Etna, che ha costretto il pilota a rimandare la partenza. Come se non bastasse, però, i due hanno fatto i conti anche con un fan decisamente inopportuno che li ha filmati di nascosto, contrariamente a tutte le regole previste.

Disavventura per Andrea Zenga e Rosalinda in aereo

Nel dettaglio, Andrea e Rosalinda in questi giorni hanno trascorso delle giornate di vacanza e relax in Sicilia, la regione d'appartenenza dell'attrice. Tutto è andato per il verso giusto, fino a quando i due innamorati non si sono recati in aeroporto per prendere il volo che li avrebbe riportati a Milano.

L'attrice siciliana, sul suo profilo ufficiale Instagram, si è lasciata andare a un durissimo sfogo, raccontando la disavventura che ha vissuto in prima persona assieme al suo fidanzato.

"Oggi sembra davvero un film", ha esordito Rosalinda sui social, raccontando di trovarsi bloccata sull'aereo con il suo Andrea a causa dell'eruzione dell'Etna.

La coppia Andrea-Rosalinda filmata di nascosto in aereo

"Siamo in attesa di sapere se riusciamo a partire" ha aggiunto Rosalinda, la quale poi ha svelato che, come se non bastasse, un passeggero ha pensato "bene" di accendersi una sigaretta sull'aereo, contravvenendo così a tutte le regole previste.

Non finisce qui, perché Rosalinda e Andrea hanno dovuto fare i conti anche con l'insistenza di un fan che ha iniziato a filmarli di nascosto.

"Un tizio abbastanza maleducato da quando siamo in aeroporto ci filma di nascosto senza il nostro consenso" ha raccontato, Rosalinda svelando che l'hostess presente sull'aereo, essendosi accorta dell'atteggiamento di questa persona, è intervenuta in prima persona, sottolineando il fatto che si trattasse di un atteggiamento poco rispettoso.

Il duro sfogo di Rosalinda Cannavò sui social

"Io sconvolta come alcune persone non riescono a rispettare le regole", ha sbottato ancora Rosalinda Cannavò sui social.

Insomma, una giornata decisamente da dimenticare per la coppia nata sotto i riflettori della casa del Grande Fratello Vip 5.

I due, continuano a essere super affiatati e in una serie di recenti interviste hanno ammesso che sognano di poter costruire qualcosa di bello e duraturo insieme, anche se al momento preferiscono non "affrettare" i tempi e procedere con calma.