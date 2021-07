Il videoclip di Malibù di Sangiovanni è online dal 23 luglio, ma ha già raggiunto numeri da record: sono più di un milione le visualizzazioni ottenute su Youtube e si trova al primo posto delle tendenze musica della piattaforma web. È innegabile che la presenza di Giulia Stabile abbia contribuito al successo del video: la fidanzata del cantante è la protagonista femminile di quello che i fan hanno definito un mini-film che riassume, i qualche modo, la storia d'amore dei due giovani artisti che si sono conosciuti e innamorati tra i banchi di Amici 20.

La ballerina, che ha creato e ballato la coreografia ufficiale, ha rivolto un pensiero al suo primo amore, ringraziandolo per la fiducia che ha avuto in nelle sue qualità di artista.

Giulia a Sangiovanni: 'Grazie per aver condiviso tutto questo con me'

Sono la coppia dei record. Giulia e Sangiovanni, nonostante la giovanissima età, continuano a raccogliere successi e approvazione da parte del pubblico. L'uscita del videoclip ufficiale della hit Maibù, già premiata con quattro dischi di platino e un disco d'oro anche in Svizzera, è stata la consacrazione dei due talenti. "Hanno unito le loro arti": così, con affetto e ammirazione, i fan della coppia hanno commentato il video uscito venerdì 23 luglio alle 14.

I post pubblicati da Giulia e Sangiovanni, per annunciare l'uscita del video su Youtube, hanno ricevuto tantissimi like e commenti positivi, ma le parole che la ballerina ha dedicato al suo fidanzato hanno toccato il cuore dei sostenitori, che l'apprezzano non solo per la sua bravura, ma anche per la sua genuinità. "Grazie Sangiovanni per aver voluto condividere tutto questo con me e per avermi dato fiducia per la coreografia ufficiale", ha scritto la dolce ballerina nell post che riporta alcuni scatti presi direttamente dal set di Malibù.

La ballerina e il cantante sempre più uniti

"Felice e orgogliosa di condividere tutto questo con te", ha poi concluso Giulia, che di recente ha avuto un piccolo infortunio proprio mentre danzava. Insomma, la coppia sembra più unita che mai. D'altra parte se Stabile ha espresso il suo pensiero per il fidanzato in maniera pubblica, non è stato da meno il cantautore vicentino, che l'ha definita "my wife" (mia moglie, ndr) quando ha presentato la coreografia ufficiale del video sul suo profilo TikTok.

Non solo l'amore li lega, ma anche la stima reciproca che entrambi nutrono. Sangio aveva affermato che non poteva non volere al suo fianco Giulia per questa esperienza non solo per il significato affettivo del gesto, ma anche perché crede profondamente nella sua bravura. Già all'interno della scuola di Amici, dove i due si sono giocati la finale, Giulia e Sangiovanni si sono sempre dichiarati i fan numero uno dal giorno zero: la scelta di condividere un momento così importante, con tanto di teneri baci sul set, dimostra che quelle che erano solo parole si sono trasformati in fatti.