"Tutto molto triste", ha sentenziato Dayane lasciando poi intende che la sua amica avrebbe utilizzato il suo nome per mettere in moto la macchina del Gossip e, in questo modo, far parlare di lei, finendo di nuovo al centro dell'attenzione mediatica.

Un gesto che avrebbe lasciato impietrita Rosalinda, la quale non ha nascosto che non si sarebbe aspettato un bacio simile da parte di Dayane, dopo che le due avevano messo in chiaro le condizioni del loro rapporto di amicizia.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".