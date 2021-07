Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera tra le grandi protagoniste dei pomeriggi degli italiani insieme a Love is in the air. La trama della puntata serale in programma il 24 luglio in prima visione sui teleschermi di Rete 4 racconta che una ragazza di nome Gloria minaccerà la povera Agustina con un coltello. Maite Zaldua, invece, deciderà di dire addio a Camino Pasamar dopo essere riuscita a tornare libera.

Una vita, puntata serale 24 luglio: Gloria punta un coltello contro Agustina

Le anticipazioni di Una vita riguardanti la puntata serale trasmesse sabato 24 luglio dalle ore 21:20 in televisione annunciano inediti colpi di scena per gli amanti della soap opera.

In dettaglio, i residenti della soffitta di Acacias 38 vivranno attimi di pure terrore. Una misteriosa giovane si introdurrà nella stanza, minacciando Agustina con un coltello. Ma ecco che la donna rivolgerà l'arma contro sé stessa, pugnalandosi il ventre. I maggiordomi e le serve allerteranno subito i soccorsi, tanto che la ragazza verrà portata in clinica in gravi condizioni.

Intanto, Agustina racconterà la verità sull'identità della nuova arrivata. I telespettatori, infatti, scopriranno che Gloria è la figlia illegittima dei suoi vecchi padroni. Per questo motivo, la domestica aveva dovuto disfarsene abbandonandola in un convento.

Camino e Maite si dicono addio

Nella puntata serale del 24 luglio dello sceneggiato, Servante racconterà i segreti di Felipe e Marcia ad un cliente della pensione.

Fortunatamente Cesareo intuirà subito che si tratta di un giornalista, tanto da sequestrargli il taccuino.

Il commissario Mendez, invece, permetterà a Maite di uscire di prigione. La pittrice, a questo punto, chiederà ad Armando di vedere per l'ultima volta Camino e quindi partire per la volta di Parigi. Per questo motivo, Acacias sarà teatro di un addio straziante tra la Pasamar e la Zaldua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alodia vuole dare le dimissioni

Allo stesso tempo, Julio tenterà di mettere una buona parola con Bellita per far tornare il sereno con suo marito José Miguel. Tuttavia, la cantante caccerà il giovane dalla sua abitazione. Ed ecco che Alodia si dimostrerà stanca della situazione, tanto da licenziarsi dal posto di lavoro. Purtroppo la signora Del Campo respingerà le dimissioni della ragazza, pregandola di restare al suo servizio.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della soap opera, Lolita si augurerà che l'acqua miracolosa di Cabrahigo faccia effetto sul piccolo Moncho, affetto da una grave forma di polmonite. José Miguel cercherà di salvare le sue nozze, se Bellita non intendesse cedere di un millimetro.

Una vita è in onda ogni giorno dalle ore 14:10 su Canale 5 e ogni sabato dalle ore 21:10 su Rete 4.